https://arabic.sputniknews.com/20220512/فلسطين-ترفض-تسليم-إسرائيل-الرصاصة-التي-اغتالت-شيرين-أبو-عاقلة-1062130284.html
فلسطين ترفض تسليم إسرائيل الرصاصة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة
فلسطين ترفض تسليم إسرائيل الرصاصة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة
أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها رفضت تسليم الرصاصة التي اغتالت الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أمس الأربعاء. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T07:36+0000
2022-05-12T07:36+0000
2022-05-12T07:36+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
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وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر، إن "إسرائيل طلبت تحقيقا مشتركا وتسليمها الرصاصة التي اغتالت الصحفية شيرين ورفضنا ذلك".وتابع الشيخ: "أكدنا استكمال تحقيقنا بشكل مستقل وسنطلع عائلتها وأمريكا وقطر وكل الجهات الرسمية والشعبية بنتائج التحقيق بشفافية عالية"، مضيفا أن "كل المؤشرات والدلائل والشهود تؤكد اغتيالها من وحدات خاصه إسرائيلية".وفي وقت سابق، قالت صحيفة هآرتس العبرية، نقلا عن تحقيق للجيش الإسرائيلي، إن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة كانت على بعد 150 مترا من القوات الإسرائيلية لحظة استهدافها.وقالت الصحيفة، أمس الأربعاء: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية أو مسلحين فلسطينيين أثناء تغطيتها عملية عسكرية في جنين اليوم، بحسب تحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي".وأضافت: "يُظهر التحقيق أن أبو عاقلة كانت على بعد 150 مترا (328 قدما) من القوات العسكرية الإسرائيلية عندما أُطلق عليها النار وقتلت".وتابعت الصحيفة: "أظهر التحقيق أن جنود وحدة دوفديفان (وحدة عسكرية خاصة) أطلقوا بضع عشرات من الرصاصات خلال الغارة في جنين، ولكن ما إذا كان إطلاق نار إسرائيليا أو فلسطينيا هو الذي قتل مراسلة الجزيرة فلا يعرف حتى الآن".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
فلسطين ترفض تسليم إسرائيل الرصاصة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة
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أعلنت السلطات الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها رفضت تسليم الرصاصة التي اغتالت الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أمس الأربعاء.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر، إن "إسرائيل طلبت تحقيقا مشتركا وتسليمها الرصاصة التي اغتالت الصحفية شيرين ورفضنا ذلك".
وتابع الشيخ: "أكدنا استكمال تحقيقنا بشكل مستقل وسنطلع عائلتها وأمريكا وقطر وكل الجهات الرسمية والشعبية بنتائج التحقيق بشفافية عالية"، مضيفا أن "كل المؤشرات والدلائل والشهود تؤكد اغتيالها من وحدات خاصه إسرائيلية".
وفي وقت سابق، قالت صحيفة هآرتس العبرية، نقلا عن تحقيق للجيش الإسرائيلي، إن الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
كانت على بعد 150 مترا من القوات الإسرائيلية لحظة استهدافها.
وقالت الصحيفة
، أمس الأربعاء: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية أو مسلحين فلسطينيين أثناء تغطيتها عملية عسكرية في جنين اليوم، بحسب تحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي".
وأضافت: "يُظهر التحقيق أن أبو عاقلة كانت على بعد 150 مترا (328 قدما) من القوات العسكرية الإسرائيلية عندما أُطلق عليها النار وقتلت".
وتابعت الصحيفة: "أظهر التحقيق أن جنود وحدة دوفديفان (وحدة عسكرية خاصة) أطلقوا بضع عشرات من الرصاصات خلال الغارة في جنين، ولكن ما إذا كان إطلاق نار إسرائيليا أو فلسطينيا هو الذي قتل مراسلة الجزيرة فلا يعرف حتى الآن".