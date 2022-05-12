https://arabic.sputniknews.com/20220512/قائد-البحرية-الأمريكية-نظام-الحرب-ضد-الغواصات-على-سفننا-لم-ينجح-ولابد-من-إلغاء-تلك-السفن-1062159348.html

قائد البحرية الأمريكية: نظام الحرب ضد الغواصات على سفننا لم ينجح ولابد من إلغاء تلك السفن

قائد البحرية الأمريكية: نظام الحرب ضد الغواصات على سفننا لم ينجح ولابد من إلغاء تلك السفن

دافع قائد البحرية الأمريكية الأدميرال مايكل جيلداي عن خطة لإلغاء السفن الحربية المتعثرة بالرغم من أن عمر بعضها أقل من 3 سنوات. 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T17:13+0000

2022-05-12T17:13+0000

2022-05-12T17:13+0000

الأسطول السادس للقوات البحرية الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية

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وحسب سي إن إن، فقد طالب قائد البحرية الأمريكية بإلغاء تسع سفن حربية جديدة نسبيًا في السنة المالية المقبلة، معللا بأنها لم تعد قادرة على التعامل مع النظم المتطورة للغواصات.وأخبر رئيس العمليات البحرية الأدميرال مايكل جيلداي لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، أمس الأربعاء، أن السفن المضادة للغواصات لا يمكنها أداء مهمتها الأساسية.وقال جيلداي للجنة: "أرفض وضع دولار إضافي مقابل نظام لن يكون قادرًا على تعقب غواصة متطورة في بيئة اليوم"، لافتا إلى أن السبب الرئيسي للتقاعد المبكر لتلك السفن، هو أن نظام الحرب ضد الغواصات على السفن "لم ينجح من الناحية الفنية".وسيوفر إيقاف تشغيل السفن للبحرية نحو 391 مليون دولار، وفقًا لميزانية السنة المالية 23 المقترحة للخدمة، لكن هذا لا يعوض سوى جزء بسيط من تكلفة السفن القتالية الساحلية التسع، والتي بلغ مجموعها نحو 3.2 مليار دولار.وعلى الرغم من خطط البحرية لإلغاء السفن الحربية، فإن الكونغرس له الكلمة الأخيرة بشأن الميزانية العسكرية وقد رفض الطلبات السابقة لإخراج السفن من الخدمة.قد يكون تقليل عدد السفن الحربية أكثر صعوبة حيث يركز المشرعون على الحجم المتزايد للبحرية الصينية والفجوة بين الأسطول الأمريكي والصيني.من جهته قال النائب آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: "لا يمكننا استخدامها، رقم واحد لأنهم ليسوا مستعدين لفعل أي شيء"، مؤكدا أنها "باهظة الثمن بشكل لا يصدق، وليس لديها القدرات التي توقعناها، لذا بغض النظر عن عمرها، فإن هذا الكثير من المال يجب إنفاقه للاقتراب من لا شيء".وانضم السناتور الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما جيم إينهوفي، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إلى انتقاد البحرية.وتعليقا على الأمر، قالت إيما ساليسبري، الباحثة في جامعة لندن التي تركز على مصنعي الأسلحة العسكرية في الولايات المتحدة، إن العديد من المشكلات التي تواجه برنامج السفن القتالية الساحلية تنبع من الافتقار إلى تركيز المهمة أثناء عملية التصميم.وأوضحت أنه "تم احتساب سفينة LCS بشكل أساسي لحل كل مشكلة من مشاكل البحرية دفعة واحدة، وتضمنت مهام السفن الحرب السطحية، والإجراءات المضادة للألغام، والحرب المضادة للغواصات، بناءً على تصميم معياري كان من المفترض أن يسمح للبحرية بتخصيص السفينة للدور".وشهدت السفينة "يو إس إس بيلويت" علامة فارقة بحضور أعضاء من الكونغرس ومسؤولي البحرية، بالإضافة إلى الكسر الاحتفالي لزجاجة من النبيذ عبر القوس.

https://arabic.sputniknews.com/20220428/قائد-عمليات-البحرية-الأمريكية-سفننا-الحربية-تبقى-خارج-البحر-الأسود-لتجنب-التصعيد-مع-روسيا-1061718077.html

https://arabic.sputniknews.com/20220407/إعلام-البحرية-الأمريكية-تعتزم-سحب-24-سفينة-من-الخدمة-بسبب-تغير-الوضع-الدولي-1060940518.html

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الأسطول السادس للقوات البحرية الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية