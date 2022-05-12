https://arabic.sputniknews.com/20220512/قاديروف-مخاطبا-زيلينسكي-أيقظ-ضميرك-وتوقف-عن-قتل-مواطنيك-1062135806.html
قاديروف مخاطبا زيلينسكي: أيقظ ضميرك وتوقف عن قتل مواطنيك
قاديروف مخاطبا زيلينسكي: أيقظ ضميرك وتوقف عن قتل مواطنيك
تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر كبيرة نتيجة لاستيلاء جنود فوج أحمد قاديروف على مصنع زاريا، وفر بعض المسلحين الأوكرانيين. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T09:34+0000
2022-05-12T09:34+0000
2022-05-12T09:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رمضان قاديروف
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
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وقال رئيس الشيشان رمضان قاديروف إن العديد من المشاركين في الدفاع عن أراضي أوكرانيا تم أسرهم.وكتب قاديروف على تلغرام: "ترك النازيون مقاتلي الدفاع كوقود للمدافع. عديمو الخبرة، جائعون، بدون تدريب بدني وتدريب على إطلاق النار - هكذا يتم إرسالهم إلى خط المواجهة من القيادة العسكرية لأوكرانيا. زيلينسكي يدمر الشعب الأوكراني".وشدد على أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية لا تفهم أنه لا يوجد أي منطق تكتيكي في إرسال مثل هؤلاء الجنود الضعفاء إلى الجبهة والذين لا يعرفون حتى كيفية حمل السلاح بأيديهم.وبحسبه فإن المجموعة الثانية من المعتقلين هي فرقة الإطفاء. لم يقم أحد بإجلائهم. وأكد قائد الشيشان أنهم محظوظون لأن الجيش الروسي يفكر أولاً ثم يطلق النار.وتابع: "سيتم فحص جميع المعتقلين. على عكس النازيين، نحن نضمن حياة السجناء والعلاقات الإنسانية".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رمضان قاديروف, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
قاديروف مخاطبا زيلينسكي: أيقظ ضميرك وتوقف عن قتل مواطنيك
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تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر كبيرة نتيجة لاستيلاء جنود فوج أحمد قاديروف على مصنع زاريا، وفر بعض المسلحين الأوكرانيين.
وقال رئيس الشيشان رمضان قاديروف إن العديد من المشاركين في الدفاع عن أراضي أوكرانيا تم أسرهم.
وكتب قاديروف على تلغرام: "ترك النازيون مقاتلي الدفاع كوقود للمدافع. عديمو الخبرة، جائعون، بدون تدريب بدني وتدريب على إطلاق النار - هكذا يتم إرسالهم إلى خط المواجهة من القيادة العسكرية لأوكرانيا. زيلينسكي يدمر الشعب الأوكراني".
وشدد على أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية لا تفهم أنه لا يوجد أي منطق تكتيكي في إرسال مثل هؤلاء الجنود الضعفاء إلى الجبهة والذين لا يعرفون حتى كيفية حمل السلاح بأيديهم.
وخاطب قاديروف رئيس أوكرانيا: "مثل هؤلاء السجناء المرضى وكبار السن يشكلون جزءًا كبيرًا منا. زيلينسكي، على الأقل أيقظ ضميرك وتوقف عن قتل مواطنيك".
وبحسبه فإن المجموعة الثانية من المعتقلين هي فرقة الإطفاء. لم يقم أحد بإجلائهم. وأكد قائد الشيشان أنهم محظوظون لأن الجيش الروسي يفكر أولاً ثم يطلق النار.
وتابع: "سيتم فحص جميع المعتقلين. على عكس النازيين، نحن نضمن حياة السجناء والعلاقات الإنسانية".