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https://arabic.sputniknews.com/20220512/كاف-يوافق-على-طلب-مصر-بشأن-مبارتي-تصفيات-الأمم-الأفريقية-1062147224.html
"كاف" يوافق على طلب مصر بشأن مبارتي تصفيات الأمم الأفريقية
"كاف" يوافق على طلب مصر بشأن مبارتي تصفيات الأمم الأفريقية
وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بتعديل موعد مباراتي المنتخب المصري ضد غينيا وأثيوبيا بتصيفات كأس أمم أفريقيا والمؤهلة لنسخة... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T12:49+0000
2022-05-12T12:49+0000
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ونقل موقع "يلا كورة" ووافق الكاف على تعديل موعد مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وأثيوبيا في إطار الجولتين الأولى والثانية في إطار منافسات المجموعة الرابعة، لتقاما يومي 5 و9 من شهر يونيو/حزيران المقبل بدلاً من 2 و6 من نفس الشهر.وكان الاتحاد المصري قد تقدم بطلب لتعديل موعد هاتين المبارتين لتعارضهما مع موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي من المقرر أن يقام 30 الشهر الجاري في المغرب بحسب بيان رسمي صدر من كاف مساء الإثنين الماضي.ومن المحتمل أن يصل الأهلي المصري للمباراة النهائية بعد فوزه بالذهاب على حساب وفاق سطيف الجزائري بنتيجة (4-0) بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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رياضة, مجتمع

"كاف" يوافق على طلب مصر بشأن مبارتي تصفيات الأمم الأفريقية

12:49 GMT 12.05.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARمنتخب مصر لكرة القدم خلال مباراته مع المنتخب الأردني في كأس العرب 2021 في قطر
منتخب مصر لكرة القدم خلال مباراته مع المنتخب الأردني في كأس العرب 2021 في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم بتعديل موعد مباراتي المنتخب المصري ضد غينيا وأثيوبيا بتصيفات كأس أمم أفريقيا والمؤهلة لنسخة كوت ديفوار 2023.
ونقل موقع "يلا كورة" ووافق الكاف على تعديل موعد مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وأثيوبيا في إطار الجولتين الأولى والثانية في إطار منافسات المجموعة الرابعة، لتقاما يومي 5 و9 من شهر يونيو/حزيران المقبل بدلاً من 2 و6 من نفس الشهر.
وكان الاتحاد المصري قد تقدم بطلب لتعديل موعد هاتين المبارتين لتعارضهما مع موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي من المقرر أن يقام 30 الشهر الجاري في المغرب بحسب بيان رسمي صدر من كاف مساء الإثنين الماضي.
ومن المحتمل أن يصل الأهلي المصري للمباراة النهائية بعد فوزه بالذهاب على حساب وفاق سطيف الجزائري بنتيجة (4-0) بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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