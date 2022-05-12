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كوريا الجنوبية تفتح القصر الرئاسي السابق أمام عامة الشعب
كوريا الجنوبية تفتح القصر الرئاسي السابق أمام عامة الشعب
فتحت كوريا الجنوبية القصر الرئاسي السابق "تشونغ وا ديه" لعامة الشعب، بينما تجاوز عدد الراغبين في زيارته أكثر من مليوني شخص. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T09:43+0000
2022-05-12T09:43+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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أعلن ذلك مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن أبواب القصر الرئاسي مفتوحة لزيارة العامة خلال الفترة من 10 مايو/ أيار الجاري إلى 11 يونيو/ حزيران المقبل، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.ولفتت الوكالة إلى أنه يتم تنظيم زيارة القصر الرئاسي السابق عبر الإنترنت قبل بدئها، حيث أنه تم تحديد الحد الأقصى للزوار يوميا بـ 39 ألف زائر.وتجري الزيارات داخل القصر الرئاسي السابق لمدة تصل إلى ساعتين بحد أقصى 6 آلاف و500 زائر في كل مرة.وتقول الوكالة إلى أن أكثر من مليونين و300 ألف شخص تقدموا بطلبات لزيارة القصر الرئاسي السابق.
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العالم, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تفتح القصر الرئاسي السابق أمام عامة الشعب

09:43 GMT 12.05.2022
© AP Photo / Lee Jin-manأشخاص يرتدون كمامات كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا يقومون بإزالة الثلوج في قصر غيونغبوك، أحد المعالم المعروفة في كوريا الجنوبية، في سيئول، 13 يناير 2021.
أشخاص يرتدون كمامات كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا يقومون بإزالة الثلوج في قصر غيونغبوك، أحد المعالم المعروفة في كوريا الجنوبية، في سيئول، 13 يناير 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
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فتحت كوريا الجنوبية القصر الرئاسي السابق "تشونغ وا ديه" لعامة الشعب، بينما تجاوز عدد الراغبين في زيارته أكثر من مليوني شخص.
أعلن ذلك مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن أبواب القصر الرئاسي مفتوحة لزيارة العامة خلال الفترة من 10 مايو/ أيار الجاري إلى 11 يونيو/ حزيران المقبل، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
ولفتت الوكالة إلى أنه يتم تنظيم زيارة القصر الرئاسي السابق عبر الإنترنت قبل بدئها، حيث أنه تم تحديد الحد الأقصى للزوار يوميا بـ 39 ألف زائر.
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وتجري الزيارات داخل القصر الرئاسي السابق لمدة تصل إلى ساعتين بحد أقصى 6 آلاف و500 زائر في كل مرة.
وتقول الوكالة إلى أن أكثر من مليونين و300 ألف شخص تقدموا بطلبات لزيارة القصر الرئاسي السابق.
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