https://arabic.sputniknews.com/20220512/كوريا-الجنوبية-تفتح-القصر-الرئاسي-السابق-أمام-عامة-الشعب-1062135922.html

كوريا الجنوبية تفتح القصر الرئاسي السابق أمام عامة الشعب

كوريا الجنوبية تفتح القصر الرئاسي السابق أمام عامة الشعب

فتحت كوريا الجنوبية القصر الرئاسي السابق "تشونغ وا ديه" لعامة الشعب، بينما تجاوز عدد الراغبين في زيارته أكثر من مليوني شخص. 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T09:43+0000

2022-05-12T09:43+0000

2022-05-12T09:43+0000

العالم

كوريا الجنوبية

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أعلن ذلك مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن أبواب القصر الرئاسي مفتوحة لزيارة العامة خلال الفترة من 10 مايو/ أيار الجاري إلى 11 يونيو/ حزيران المقبل، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.ولفتت الوكالة إلى أنه يتم تنظيم زيارة القصر الرئاسي السابق عبر الإنترنت قبل بدئها، حيث أنه تم تحديد الحد الأقصى للزوار يوميا بـ 39 ألف زائر.وتجري الزيارات داخل القصر الرئاسي السابق لمدة تصل إلى ساعتين بحد أقصى 6 آلاف و500 زائر في كل مرة.وتقول الوكالة إلى أن أكثر من مليونين و300 ألف شخص تقدموا بطلبات لزيارة القصر الرئاسي السابق.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/ماذا-يعتزم-الرئيس-الكوري-الجنوبي-الجديد-أن-يفعل-بالقصر-الرئاسي-بعد-فوزه؟-1059762140.html

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العالم, كوريا الجنوبية