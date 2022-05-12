https://arabic.sputniknews.com/20220512/كوريا-الشمالية-تسجل-أكثر-من-18-ألف-إصابة-بكورونا-1062165451.html
كوريا الشمالية تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا
كوريا الشمالية تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، تسجيل 18 ألف إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T22:09+0000
2022-05-12T22:09+0000
2022-05-12T22:09+0000
كوريا الشمالية
فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوكالة أنباء يونهاب نقلا عن وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية، سجلت البلاد 18 ألف إصابة بعد يوم واحد من إعلانها أول إصابة بالفيروس.قوالخميس، أكّدت كوريا الشمالية تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في "حالة طوارئ وطنية خطيرة".وتعهّد الزعيم كيم جونغ-أون "التغلّب" عليها من خلال تطبيق نظام حجر صحّي "طارئ إلى أقصى درجة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, فيروس كورونا
كوريا الشمالية تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا
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أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، تسجيل 18 ألف إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقا لوكالة أنباء يونهاب نقلا عن وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية، سجلت البلاد 18 ألف إصابة بعد يوم واحد من إعلانها أول إصابة بالفيروس.ق
والخميس، أكّدت كوريا الشمالية تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في "حالة طوارئ وطنية خطيرة".
وتعهّد الزعيم كيم جونغ-أون "التغلّب" عليها من خلال تطبيق نظام حجر صحّي "طارئ إلى أقصى درجة
".