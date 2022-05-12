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كوريا الشمالية تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا
كوريا الشمالية تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، تسجيل 18 ألف إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T22:09+0000
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كوريا الشمالية
فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوكالة أنباء يونهاب نقلا عن وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية، سجلت البلاد 18 ألف إصابة بعد يوم واحد من إعلانها أول إصابة بالفيروس.قوالخميس، أكّدت كوريا الشمالية تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في "حالة طوارئ وطنية خطيرة".وتعهّد الزعيم كيم جونغ-أون "التغلّب" عليها من خلال تطبيق نظام حجر صحّي "طارئ إلى أقصى درجة".
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كوريا الشمالية, فيروس كورونا

كوريا الشمالية تسجل أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا

22:09 GMT 12.05.2022
© AP Photo / Neil Hallطاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا
طاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Neil Hall
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أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، تسجيل 18 ألف إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوكالة أنباء يونهاب نقلا عن وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية، سجلت البلاد 18 ألف إصابة بعد يوم واحد من إعلانها أول إصابة بالفيروس.ق
والخميس، أكّدت كوريا الشمالية تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في "حالة طوارئ وطنية خطيرة".
وتعهّد الزعيم كيم جونغ-أون "التغلّب" عليها من خلال تطبيق نظام حجر صحّي "طارئ إلى أقصى درجة".
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