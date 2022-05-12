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كوريا الشمالية تعلن تسجيل أول إصابة بكورونا
كوريا الشمالية تعلن تسجيل أول إصابة بكورونا
أعلنت كوريا الشمالية، صباح اليوم الخميس، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T00:41+0000
2022-05-12T00:44+0000
كوريا الشمالية
فيروس كورونا
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سيول – سبوتنيك. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بيان الإعلان الذي جاء فيه: "في بلادنا التي جرت حراستها منذ شباط\فبراير 2020 من قبل الجبهة الطارئة لمكافحة الأوبئة... حدثت حالة طوارئ".وقبل بيان اليوم، لم تعلن كوريا الشمالية عن أي إصابات بكورونا، إلا أنها فرضت إجراءات صارمة لمكافحة الوباء منها إغلاق الحدود وفرض قيود على السفر الداخلي.وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إنه وفقا لبياناتها، لم يتم حتى الآن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في كوريا الشمالية
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كوريا الشمالية, فيروس كورونا

كوريا الشمالية تعلن تسجيل أول إصابة بكورونا

00:41 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 00:44 GMT 12.05.2022)
© AP Photo / Neil Hallطاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا
طاقم طبي يرعى مريض مصاب بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Neil Hall
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أعلنت كوريا الشمالية، صباح اليوم الخميس، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.
سيول – سبوتنيك. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بيان الإعلان الذي جاء فيه: "في بلادنا التي جرت حراستها منذ شباط\فبراير 2020 من قبل الجبهة الطارئة لمكافحة الأوبئة... حدثت حالة طوارئ".
وقبل بيان اليوم، لم تعلن كوريا الشمالية عن أي إصابات بكورونا، إلا أنها فرضت إجراءات صارمة لمكافحة الوباء منها إغلاق الحدود وفرض قيود على السفر الداخلي.
وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إنه وفقا لبياناتها، لم يتم حتى الآن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في كوريا الشمالية
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