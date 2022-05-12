https://arabic.sputniknews.com/20220512/كيف-يكون-سوق-الطائرات-الروسية-دون-طيار-لبضع-سنوات-1062149777.html
كيف يكون سوق الطائرات الروسية دون طيار لبضع سنوات
كيف يكون سوق الطائرات الروسية دون طيار لبضع سنوات
قال بوريس أليوشين، رئيس سوق "Aeronet" في مبادرة التكنولوجيا الوطنية، إن تطوير السوق الروسية للمركبات الجوية غير المأهولة (الطائرات دون طيار) قد يتباطأ لبضع... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T13:47+0000
2022-05-12T13:47+0000
2022-05-12T13:47+0000
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول كيفية تغير سوق الطائرات دون طيار في روسيا في المستقبل القريب، قال أليوشين إنه سيتغير ببطء، مضيفا "ومع ذلك، لم يتم حل الكثير من القضايا. أعتقد أن وجهة النظر المتفائلة هي أنه بحلول عام 2026 سيكون لدينا سوق يقدر بـ 240 مليار روبل في مجال الخدمات اللوجستية الجوية".وردا على سؤال توضيحي حول مدى تباطؤ السوق، قال: "سيكون هناك تحول إلى اليمين لبضع سنوات". وفي رأيه، ستكون هناك طلب على الطائراتدون طيار من جميع الأنواع في السوق الروسية.وأشار أيضًا إلى أن معظم مكونات الطائرات بدون طيار يمكن إنتاجها على أراضي روسيا.
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العالم, روسيا, رصد عسكري
كيف يكون سوق الطائرات الروسية دون طيار لبضع سنوات
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قال بوريس أليوشين، رئيس سوق "Aeronet" في مبادرة التكنولوجيا الوطنية، إن تطوير السوق الروسية للمركبات الجوية غير المأهولة (الطائرات دون طيار) قد يتباطأ لبضع سنوات بسبب الوضع في العالم.
وردا على سؤال وكالة "سبوتنيك" حول كيفية تغير سوق الطائرات دون طيار في روسيا في المستقبل القريب، قال أليوشين إنه سيتغير ببطء، مضيفا "ومع ذلك، لم يتم حل الكثير من القضايا. أعتقد أن وجهة النظر المتفائلة هي أنه بحلول عام 2026 سيكون لدينا سوق يقدر بـ 240 مليار روبل في مجال الخدمات اللوجستية الجوية".
وردا على سؤال توضيحي حول مدى تباطؤ السوق، قال: "سيكون هناك تحول إلى اليمين لبضع سنوات". وفي رأيه، ستكون هناك طلب على الطائراتدون طيار من جميع الأنواع في السوق الروسية.
وأشار أيضًا إلى أن معظم مكونات الطائرات بدون طيار يمكن إنتاجها على أراضي روسيا.