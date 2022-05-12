https://arabic.sputniknews.com/20220512/كيم-يظهر-لأول-مرة-مرتديا-قناعا-بعد-اكتشاف-أوميكرون-في-كوريا-الشماليةفيديو-1062140826.html
كيم يظهر لأول مرة مرتديا قناعا بعد اكتشاف "أوميكرون" في كوريا الشمالية...فيديو
كيم يظهر لأول مرة مرتديا قناعا بعد اكتشاف "أوميكرون" في كوريا الشمالية...فيديو
ظهر رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مرتديا قناعا لأول مرة، وذلك خلال اجتماع طارئ، بعد الإعلان رسميا عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T11:20+0000
2022-05-12T11:20+0000
2022-05-12T11:23+0000
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ونقلت وكالة يونهاب عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قولها إن "كوريا الشمالية عقدت اجتماعا للمكتب السياسي في بيونغ يانغ بحضور الزعيم كيم جونغ أون لمناقشة حالة الطوارئ الأكثر خطورة في البلاد في نظام مكافحة الفيروس الذي تمت السيطرة عليه بحزم لأكثر من عامين".خلال الجلسة، تعهد الزعيم الكوري الشمالي "بالتغلب على الأزمة غير المتوقعة وأصدر تعليمات لجميع المسؤولين بوقف كل احتمال لانتشار الفيروس بشكل كامل".ودعا كيم، إلى تشديد اليقظة على جميع الجبهات على طول الحدود والبحر والجو لمنع حدوث فراغ أمان في الدفاع الوطني للبلاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
كيم يظهر لأول مرة مرتديا قناعا بعد اكتشاف "أوميكرون" في كوريا الشمالية...فيديو
11:20 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 11:23 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
ظهر رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مرتديا قناعا لأول مرة، وذلك خلال اجتماع طارئ، بعد الإعلان رسميا عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
ونقلت وكالة يونهاب
عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قولها إن "كوريا الشمالية عقدت اجتماعا للمكتب السياسي في بيونغ يانغ بحضور الزعيم كيم جونغ أون لمناقشة حالة الطوارئ الأكثر خطورة في البلاد في نظام مكافحة الفيروس الذي تمت السيطرة عليه بحزم لأكثر من عامين".
خلال الجلسة، تعهد الزعيم الكوري الشمالي "بالتغلب على الأزمة غير المتوقعة وأصدر تعليمات لجميع المسؤولين بوقف كل احتمال لانتشار الفيروس بشكل كامل".
ودعا كيم، إلى تشديد اليقظة على جميع الجبهات على طول الحدود والبحر والجو لمنع حدوث فراغ أمان في الدفاع الوطني للبلاد.