https://arabic.sputniknews.com/20220512/لأول-مرة-منذ-ديسمبر-2020-سعر-بيتكوين-ينخفض-بنسبة-14-1062127771.html
لأول مرة منذ ديسمبر 2020.. سعر "بيتكوين" ينخفض بنسبة 14%
لأول مرة منذ ديسمبر 2020.. سعر "بيتكوين" ينخفض بنسبة 14%
سجل سعر العملة المشفرة "بيتكوين" انخفاضا لما دون 27 ألف دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T06:28+0000
2022-05-12T06:28+0000
2022-05-12T06:28+0000
اقتصاد
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وعلى Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، واعتبارا من 9:02 بتوقيت موسكو، انخفض البيتكوين بنسبة 14.07% إلى 27.089 ألف دولار. ووفقا لبوابة CoinMarketCap، التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، انخفضت تكلفة البيتكوين بنسبة 14.63%، لتصل إلى 26.885 ألف دولار.وفي وقت سابق هبطت أسواق الأسهم العالمية بشكل جماعي، وسط مخاوف عميقة بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتفاقم معدلات التضخم، إلى جانب عمليات الإغلاق الوبائي في الصين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
لأول مرة منذ ديسمبر 2020.. سعر "بيتكوين" ينخفض بنسبة 14%
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سجل سعر العملة المشفرة "بيتكوين" انخفاضا لما دون 27 ألف دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2020.
وعلى Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول
، واعتبارا من 9:02 بتوقيت موسكو، انخفض البيتكوين بنسبة 14.07% إلى 27.089 ألف دولار.
ووصل الحد الأدنى للسعر خلال المزاد لقرابة 26.700 ألف دولار.
ووفقا لبوابة CoinMarketCap، التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، انخفضت تكلفة البيتكوين بنسبة 14.63%، لتصل إلى 26.885 ألف دولار.
وفي وقت سابق هبطت أسواق الأسهم العالمية بشكل جماعي، وسط مخاوف عميقة بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتفاقم معدلات التضخم، إلى جانب عمليات الإغلاق الوبائي في الصين.