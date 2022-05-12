https://arabic.sputniknews.com/20220512/لجنة-التحقيق-الروسية-تفتح-قضية-جنائية-بجرائم-الجيش-الأوكراني-في-بيلغورود-1062152522.html
لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بجرائم الجيش الأوكراني في بيلغورود
لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بجرائم الجيش الأوكراني في بيلغورود
فتح المحققون الروس قضية جنائية بعد قصف الجيش الأوكراني لمنطقة بيلغورود ، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T14:34+0000
2022-05-12T14:34+0000
2022-05-12T14:34+0000
العالم
روسيا
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وقالت اللجنة لوكالة "سبوتنيك": "بشأن حقيقة قصف إقليم منطقة بيلغورود، رُفعت دعوى جنائية، على أساس جريمة، بموجب المادة 105 من القانون الجنائي الروسي (محاولة قتل شخصين أو أكثر ارتكبتها مجموعة من الأشخاص بطريقة خطرة بشكل عام ؛ القتل)".ووفقا لما أسفر عنه التحقيق، أطلق مسلحون أوكرانيون في 11 مايو / أيار عدة طلقات من نظام صاروخي متعدد الإطلاق من طراز بي إم -21 غراد على أراضي قرية سولوخي بمنطقة بيلغورود، قرب المباني السكنية، ما أسفر عن إصابة 8 مواطنين بجروح متفاوتة الخطورة، توفي أحدهم متأثرا بجراحه وهو في طريقه إلى المستشفى.ولاحظت لجنة التحقيق أنه "كجزء من القضية الجنائية، تم تعيين الفحوصات اللازمة، ويتم تقييم جميع ملابسات هذه الجريمة، وكذلك إدانة أفراد من قوات الأمن الأوكرانية المتورطين في ارتكابها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بجرائم الجيش الأوكراني في بيلغورود
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فتح المحققون الروس قضية جنائية بعد قصف الجيش الأوكراني لمنطقة بيلغورود ، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين.
وقالت اللجنة لوكالة "سبوتنيك": "بشأن حقيقة قصف إقليم منطقة بيلغورود، رُفعت دعوى جنائية، على أساس جريمة، بموجب المادة 105 من القانون الجنائي الروسي (محاولة قتل شخصين أو أكثر ارتكبتها مجموعة من الأشخاص بطريقة خطرة بشكل عام ؛ القتل)".
ووفقا لما أسفر عنه التحقيق، أطلق مسلحون أوكرانيون في 11 مايو / أيار عدة طلقات من نظام صاروخي متعدد الإطلاق من طراز بي إم -21 غراد على أراضي قرية سولوخي بمنطقة بيلغورود، قرب المباني السكنية، ما أسفر عن إصابة 8 مواطنين بجروح متفاوتة الخطورة، توفي أحدهم متأثرا بجراحه وهو في طريقه إلى المستشفى.
ولاحظت لجنة التحقيق أنه "كجزء من القضية الجنائية، تم تعيين الفحوصات اللازمة، ويتم تقييم جميع ملابسات هذه الجريمة، وكذلك إدانة أفراد من قوات الأمن الأوكرانية المتورطين في ارتكابها".