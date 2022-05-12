https://arabic.sputniknews.com/20220512/لقاء-أوروبي-وتهديد-أمريكي-بالانسحاب-هل-فشلت-مفاوضات-فيينا-في-التوصل-لاتفاق-نووي-مع-إيران؟-1062159564.html

لقاء أوروبي وتهديد أمريكي بالانسحاب... هل فشلت مفاوضات فيينا في التوصل لاتفاق نووي مع إيران؟

لقاء أوروبي وتهديد أمريكي بالانسحاب... هل فشلت مفاوضات فيينا في التوصل لاتفاق نووي مع إيران؟

وسط محاولات أوروبية لإحياء الاتفاق النووي، بعد توقف محادثات فيينا، عادت الولايات المتحدة الأمريكية للتهديد مرة أخرى بإمكانية الانسحاب من أي مفاوضات قائمة. 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T17:21+0000

2022-05-12T17:21+0000

2022-05-12T17:21+0000

أخبار إيران

تقارير سبوتنيك

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قال مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، إن "مطالبة إيران برفع الحرس الثوري من لائحة الجماعات الإرهابية الأمريكية، ليست لها علاقة بالاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن "واشنطن مستعدة للانسحاب من طاولة المفاوضات".أزمة الحرس الثوريوذكر شوليت، في مقابلة مع صحيفة "ذي ناشيونال"، أن "رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للجماعات الإرهابية الأجنبية لا علاقة له بالاتفاق النووي الإيراني، ونحن نعتبره قضية منفصلة".وأضاف: "بعد أسابيع من المفاوضات المضنية، قُدم عرض واضح للإيرانيين، الكرة الآن في ملعب إيران"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة مستعدة للانسحاب من طاولة المفاوضات إذا لزم الأمر".وتابع: "المحصلة النهائية هي أنه لم يعد من الممكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ونعتقد أن هناك طريقة جيدة لنا للعودة إلى الاتفاق النووي، لكن إيران لم تستجب بعد".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكد أمس الأربعاء، "متابعة مساري تحييد ورفع الحظر المفروض على الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة".وأضاف أنه "تتم متابعة مفاوضات فيينا لرفع الحظر في الاتجاه الصحيح، مع مراعاة خطوط إيران الحمراء للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام".عقد الدبلوماسي أنريكي مورا، منسّق الاتحاد الأوروبي لمباحثات إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي، لقاء مع كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية علي باقري الأربعاء، خلال زيارته إلى طهران.خيار أمريكياعتبر المحلل السياسي الإيراني، صادق الموسوي أن التحولات الأمريكية والتهديدات المتكررة لا تخيف إيران، فدائمًا مع بداية الشروع في المفاوضات كانت أمريكا دائمًا تلوح بإمكانية الانسحاب وفرض عقوبات إضافية على الجمهورية الإسلامية، ولكن في نفس الوقت كنا نسمع تأكيدات من واشنطن أن خيار الدبلوماسي الأمريكي هو السائد.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإنه "من المؤكد أن أمريكا ومعها إسرائيل يخافان من أن الخروج من الاتفاق النووي وفشل المفاوضات يؤدي إلى تحرر إيران من قيود الاتفاق النووي، وهم يعلمون أن إيران قادرة على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لمستوى 90% وهذا ما يخيفهم، رغم أن طهران تؤكد دائمًا أنها لا تريد إنتاج قنبلة نووية، ولكن لديها القدرة على ذلك وهو أمر يخيف أمريكا وإسرائيل، لذلك لا خيار أمام الولايات المتحدة الأمريكية إلا التشبث بالاتفاق النووي".وأكد أن هناك بعض المشكلات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية بين الجمهوريين والديمقراطيين وبعضهم متعاطف مع إسرائيل، لكن في النهاية لا خيار أمام الولايات المتحدة الأمريكية إلا الموافقة على الشروط الإيرانية والانضمام مجددًا للاتفاق النووي، خاصة أن الأوروبيين ملتزمون وموافقون على الشروط الإيرانية، فقط أمريكا هي التي لا تزال مترددة.مصلحة دوليةبدوره اعتبر الدكتور عماد ابشناس، المحلل السياسي الإيراني، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس من حقها الحديث عن الانسحاب من الاتفاق النووي، لأنها انسحبت بالفعل، وليست ضمن الدول الأعضاء بالاتفاقية في الوقت الحالي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن أمريكا ليست عنصرًا إيجابيًا في المفاوضات الدولية بين إيران والمجموعة الدولية في فيينا، وربما إذا انسحبت من المحادثات بشكل فعلي يمكن لباقي الدول التوصل إلى تفاهمات فيما بينهم البعض، وحينها تثبت الولايات المتحدة الأمريكية أنها غير جديرة بأي مفاوضات.وعن الحديث الدائر حول فشل مفاوضات فيينا، قال ابشناس إنها غير صحيحة، حيث تقتضي مصلحة جميع الدول المشاركة أن تبقى هذه المحادثات، حتى لو كانت معلقة بالشكل الحالي بدلا من الإعلان عن فشلها، ولربما حتى الانتهاء من الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي.وتعثرت المحادثات بين القوى العالمية وإيران منذ منتصف مارس/ آذار، حيث يسعى المفاوضون للعودة إلى الاتفاق التاريخي الذي قلص البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية مقابل تخفيف العقوبات.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

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