لماذا تحدث بايدن عن "المهدي المنتظر" في هذا التوقيت؟... فيديو
14:46 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 14:49 GMT 12.05.2022)
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
منذ أيام قليلة، فاجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الحضور في أحد خطاباته، بالحديث عن لجوئه إلى خبير لمعرفة المزيد عما أسماه "الإمام المخفي" في الإسلام، في إشارة إلى المهدي المنتظر.
وكان بايدن حسب ما يظهره مقطع فيديو مقتطع من كلمة له، قد قال: "أدركت أنني أعلم القليل عن الإسلام. مثلا لم أكن أعرف الإمام المخفي، لذلك قمت بتوظيف بروفيسور (لأجل ذلك)".
بايدن :— ابو حمزه نصر 🇯🇴 الطراونه (@nasrtar0) May 12, 2022
أدركت اني اعرف القليل عن الإسلام ، لم أكن اعرف الفرق
لم أكن اعرف {{ الإمام المخفي}} ..
{{ The hidden imam }} !!!!!! pic.twitter.com/esdajZbjjS
وأثار هذا التصريح جدلا واسعا على مواقع التواصل وتساءل الكثيرون حول مغزى التصريح والهدف منه في هذا التوقيت بالذات.
وعلق الإعلامي العراقي سفيان السامرائي على "تويتر"، على تصريحات بايدن حول "المهدي المنتظر"، لافتا إلى أن "الفتنة بدأت مجددا ضد الإسلام السني"، على حد تعبيره.
وأوضح السامرائي أن "تصريحات بايدن حول البحث عن المهدي المنتظر في سامراء والتلميح بتعجيل خروجه والذي يستهدف فتح ملف طائفي في مدينة سنية.. يتزامن مع فتح حكومة الميليشيات الحاكمة في العراق لموضوع بناء قبور البقيع السعودية وتحويل مكة إلى حسينية شيعية"، حسب وصفه.
وأتم قائلا: "هذا يؤكد أن الفتنة بدأت مجددا ضد الإسلام السني".
🛑تصريحات بايدن حول البحث عن المهدي المنتظر في #سامراء والتلميح بتعجيل خروجه والذي يستهدف فتح ملف طائفي في مدينة سنية— سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) May 11, 2022
يتزامن مع فتح حكومة الميلشيات الحاكمة في #العراق لموضوع بناء قبور #البقيع #السعودية وتحويل #مكة الى حسينية شيعية
يؤكد ان الفتنة بدأت مجددا ضد الإسلام السني
ويؤمن معظم المسلمين بخروج المهدي المنتظر في آخر الزمان، كواحدة من علامات قيام الساعة. في الفترة التي تسبق نزول المسيح عيسى عليه السلام.
وفي حين يعتبره المسلمون السنّة شخصا عاديا “يملأ الأرض عدلا”، يعتقد الشيعة أن الإمام المهدي، شخصية مقدسة على قيد الحياة منذ زمن بعيد، وأنه يعيش في مكان ما، إلى أن يحين وقت خروجه.