https://arabic.sputniknews.com/20220512/لماذا-تحدث-بايدن-عن-المهدي-المنتظر-في-هذا-التوقيت-1062153361.html

لماذا تحدث بايدن عن "المهدي المنتظر" في هذا التوقيت؟... فيديو

لماذا تحدث بايدن عن "المهدي المنتظر" في هذا التوقيت؟... فيديو

منذ أيام قليلة، فاجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الحضور في أحد خطاباته، بالحديث عن لجوئه إلى خبير لمعرفة المزيد عما أسماه "الإمام المخفي" في الإسلام، في إشارة إلى... 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T14:46+0000

2022-05-12T14:46+0000

2022-05-12T14:49+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

العالم العربي

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وكان بايدن حسب ما يظهره مقطع فيديو مقتطع من كلمة له، قد قال: "أدركت أنني أعلم القليل عن الإسلام. مثلا لم أكن أعرف الإمام المخفي، لذلك قمت بتوظيف بروفيسور (لأجل ذلك)".وأثار هذا التصريح جدلا واسعا على مواقع التواصل وتساءل الكثيرون حول مغزى التصريح والهدف منه في هذا التوقيت بالذات.وعلق الإعلامي العراقي سفيان السامرائي على "تويتر"، على تصريحات بايدن حول "المهدي المنتظر"، لافتا إلى أن "الفتنة بدأت مجددا ضد الإسلام السني"، على حد تعبيره.وأوضح السامرائي أن "تصريحات بايدن حول البحث عن المهدي المنتظر في سامراء والتلميح بتعجيل خروجه والذي يستهدف فتح ملف طائفي في مدينة سنية.. يتزامن مع فتح حكومة الميليشيات الحاكمة في العراق لموضوع بناء قبور البقيع السعودية وتحويل مكة إلى حسينية شيعية"، حسب وصفه.ويؤمن معظم المسلمين بخروج المهدي المنتظر في آخر الزمان، كواحدة من علامات قيام الساعة. في الفترة التي تسبق نزول المسيح عيسى عليه السلام.وفي حين يعتبره المسلمون السنّة شخصا عاديا “يملأ الأرض عدلا”، يعتقد الشيعة أن الإمام المهدي، شخصية مقدسة على قيد الحياة منذ زمن بعيد، وأنه يعيش في مكان ما، إلى أن يحين وقت خروجه.

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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم العربي