https://arabic.sputniknews.com/20220512/لوغانسك-تعلن-نقل-حقائق-عن-هجوم-كيميائي-إلى-لجنة-التحقيق-الروسية-1062156488.html
لوغانسك تعلن نقل حقائق عن هجوم كيميائي إلى لجنة التحقيق الروسية
لوغانسك تعلن نقل حقائق عن هجوم كيميائي إلى لجنة التحقيق الروسية
قال أندري ماروتشكو، ممثل قوات لوغانسك، إن هناك حقائق عن هجوم كيميائي على جمهورية لوغانسك، وقد تم نقلها إلى لجنة التحقيق الروسية، وبعد تحرير الجمهورية بأكملها... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T15:49+0000
2022-05-12T15:49+0000
2022-05-12T15:49+0000
روسيا
العالم
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وقال ماروتشكو: "نعم، لدينا بالفعل وقائع هجوم كيميائي على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية. وقد تم نقل كل هذه الحقائق إلى لجنة التحقيق الروسية. وأعتقد أنه بعد تحرير لوغانسك بأكملها سيكون بالإمكان نشر كل الحقائق المتوفرة حاليا".وأوضح أننا نتحدث عن الحقائق التي حصلنا عليها سابقاً.وقال: "يمكنني أن أعلن على الفور أنه منذ 2-3 سنوات، سجلنا تصريفات من مركبات جوية دون طيار لمواد غير مفهومة، حيث تم إلقاء مواد مسحوقة غير مفهومة على بلدات لوغانسك".وأكد: "يمكنني القول إنه يوجد بالفعل مختبر بيولوجي على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية".في وقت سابق، قال إيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية الكيميائية والبيولوجية من الإشعاع التابعة للقوات المسلحة الروسية، إنه تم تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 مختبرًا بيولوجيًا على أراضي أوكرانيا، عملت لصالح البنتاغون.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا، فيما يتعلق بحقائق الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، لا تستبعد إطلاق آلية تشاور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
لوغانسك تعلن نقل حقائق عن هجوم كيميائي إلى لجنة التحقيق الروسية
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قال أندري ماروتشكو، ممثل قوات لوغانسك، إن هناك حقائق عن هجوم كيميائي على جمهورية لوغانسك، وقد تم نقلها إلى لجنة التحقيق الروسية، وبعد تحرير الجمهورية بأكملها سيتم نشر هذه الحقائق على الملأ.
وقال ماروتشكو: "نعم، لدينا بالفعل وقائع هجوم كيميائي على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية. وقد تم نقل كل هذه الحقائق إلى لجنة التحقيق الروسية. وأعتقد أنه بعد تحرير لوغانسك بأكملها سيكون بالإمكان نشر كل الحقائق المتوفرة حاليا".
وأوضح أننا نتحدث عن الحقائق التي حصلنا عليها سابقاً.
وقال: "يمكنني أن أعلن على الفور أنه منذ 2-3 سنوات، سجلنا تصريفات من مركبات جوية دون طيار لمواد غير مفهومة، حيث تم إلقاء مواد مسحوقة غير مفهومة على بلدات لوغانسك".
وأكد: "يمكنني القول إنه يوجد بالفعل مختبر بيولوجي على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية".
في وقت سابق، قال إيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية الكيميائية والبيولوجية من الإشعاع التابعة للقوات المسلحة الروسية، إنه تم تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 مختبرًا بيولوجيًا على أراضي أوكرانيا، عملت لصالح البنتاغون.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا، فيما يتعلق بحقائق الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، لا تستبعد إطلاق آلية تشاور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة.