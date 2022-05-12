https://arabic.sputniknews.com/20220512/لوكاشينكو-ينوي-مناقشة-مسألة-استبدال-الواردات-في-الاجتماع-القادم-مع-بوتين-1062142887.html
لوكاشينكو ينوي مناقشة مسألة استبدال الواردات في الاجتماع القادم مع بوتين
لوكاشينكو ينوي مناقشة مسألة استبدال الواردات في الاجتماع القادم مع بوتين
يعتزم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مناقشة مسألة استبدال الواردات في الاجتماع القادم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T11:53+0000
2022-05-12T11:53+0000
2022-05-12T11:53+0000
روسيا
العالم
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وبحسب ما نقلته وكالة "بيلتا" البيلاروسية، قال لوكاشينكو في لقاء مع السفير الروسي في بيلاروسيا بوريس غريزلوف: "عندما ألتقي مع رئيس روسيا سنناقش بجدية، مرة أخرى، استبدال الواردات فهو أمر مهم للغاية".ولفت لوكاشينكو لوجود "احتمالات جيدة لتطوير التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات"، منوها إلى ضرورة وجود أموال كثيرة لهذا الموضوع ولكن الأمر سيكون أسهل إذا تم الاشتراك بين البلدين.خلص لوكاشينكو: إلى أن "التعاون وإحلال الواردات هما الوسيلتان اللتان يجب أن نتحرك بهما قدما اليوم".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
لوكاشينكو ينوي مناقشة مسألة استبدال الواردات في الاجتماع القادم مع بوتين
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يعتزم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مناقشة مسألة استبدال الواردات في الاجتماع القادم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبحسب ما نقلته وكالة
"بيلتا" البيلاروسية، قال لوكاشينكو في لقاء مع السفير الروسي في بيلاروسيا بوريس غريزلوف: "عندما ألتقي مع رئيس روسيا سنناقش بجدية، مرة أخرى، استبدال الواردات فهو أمر مهم للغاية".
ولفت لوكاشينكو لوجود "احتمالات جيدة لتطوير التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات"، منوها إلى ضرورة وجود أموال كثيرة لهذا الموضوع ولكن الأمر سيكون أسهل إذا تم الاشتراك بين البلدين.
خلص لوكاشينكو: إلى أن "التعاون وإحلال الواردات هما الوسيلتان اللتان يجب أن نتحرك بهما قدما اليوم".