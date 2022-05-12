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https://arabic.sputniknews.com/20220512/لوك-أويل-تشتري-فرع-شل-في-روسيا-مع-شبكة-محطات-طاقة-ومصنع-للزيت-1062158802.html
"لوك أويل" تشتري فرع "شل" في روسيا مع شبكة محطات طاقة ومصنع للزيت
"لوك أويل" تشتري فرع "شل" في روسيا مع شبكة محطات طاقة ومصنع للزيت
قالت شركة "لوك أويل" الروسية المتخصصة في مجال الطاقة إنها اشترت شركة فرعية تابعة لشركة "أنغلو داتش شل"، بريطانية هولندية للنفط والغاز، في روسيا، والتي تمتلك... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T16:56+0000
2022-05-12T16:56+0000
العالم
روسيا
اقتصاد
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وفقا للبيان، أعلنت شركة "لوك أويل" عن توقيع اتفاقية مع الشركات التابعة لشركة Shell plc (المشار إليها فيما يلي باسم Shell) بشأن الاستحواذ على حصة بنسبة 100% في شركة Shell Oil LLC، التي تعمل في مجال بيع المنتجات البترولية بالتجزئة وإنتاج زيوت التشحيم في روسيا.وأشار البيان إلى أن "الصفقة ستكتمل بعد موافقة دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية".
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العالم, روسيا, اقتصاد

"لوك أويل" تشتري فرع "شل" في روسيا مع شبكة محطات طاقة ومصنع للزيت

16:56 GMT 12.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Blademaster88 / Shell gas station at Solothurn, Switzerlandمحطة وقود لشركة "شل"
محطة وقود لشركة شل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Blademaster88 / Shell gas station at Solothurn, Switzerland
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قالت شركة "لوك أويل" الروسية المتخصصة في مجال الطاقة إنها اشترت شركة فرعية تابعة لشركة "أنغلو داتش شل"، بريطانية هولندية للنفط والغاز، في روسيا، والتي تمتلك شبكة من محطات الوقود ومصنع زيوت التشحيم في منطقة تفير.
وفقا للبيان، أعلنت شركة "لوك أويل" عن توقيع اتفاقية مع الشركات التابعة لشركة Shell plc (المشار إليها فيما يلي باسم Shell) بشأن الاستحواذ على حصة بنسبة 100% في شركة Shell Oil LLC، التي تعمل في مجال بيع المنتجات البترولية بالتجزئة وإنتاج زيوت التشحيم في روسيا.
وأشار البيان إلى أن "الصفقة ستكتمل بعد موافقة دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية".
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