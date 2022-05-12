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https://arabic.sputniknews.com/20220512/ليتوانيا-تعتزم-استدعاء-سفيرها-لدى-روسيا-في-الأول-من-يونيو-وإغلاق-قنصليتها-في-سان-بطرسبورغ-1062156149.html
ليتوانيا تعتزم استدعاء سفيرها لدى روسيا في الأول من يونيو وإغلاق قنصليتها في سان بطرسبورغ
ليتوانيا تعتزم استدعاء سفيرها لدى روسيا في الأول من يونيو وإغلاق قنصليتها في سان بطرسبورغ
تقدمت ليتوانيا بطلب استدعاء لسفيرها من روسيا، ابتداء من الأول من يونيو/ حزيران، وإغلاق قنصليتها في سان بطرسبورغ، في السابع من الشهر نفسه. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T15:45+0000
2022-05-12T15:45+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. ونشر البرلمان الليتواني وثيقة على موقعه الإلكتروني: "ابتداء من 1 يونيو 2022 إعفاء السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية ليتوانيا لدى روسيا، إيتفيداس باياروناس، من منصبه".وأضاف: "تصفية أعمال القنصلية العامة لجمهورية ليتوانيا في سان بطرسبورغ ابتداء من 7 يونيو 2022".في وقت سابق، قال وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، إن بلاده ستخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، كما أنها تعيد سفيرها من موسكو. كما تم إغلاق القنصلية الروسية في مدينة كلايبيدا الليتوانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/الخارجية-الروسية-تصف-قرار-برلمان-ليتوانيا-اعتبار-روسيا-دولة-إرهابية-بالمتطرف-1062082225.html
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ليتوانيا تعتزم استدعاء سفيرها لدى روسيا في الأول من يونيو وإغلاق قنصليتها في سان بطرسبورغ

15:45 GMT 12.05.2022
© AFP 2022 / Petras Malukasعلم ليتوانيا
علم ليتوانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / Petras Malukas
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تقدمت ليتوانيا بطلب استدعاء لسفيرها من روسيا، ابتداء من الأول من يونيو/ حزيران، وإغلاق قنصليتها في سان بطرسبورغ، في السابع من الشهر نفسه.
موسكو - سبوتنيك. ونشر البرلمان الليتواني وثيقة على موقعه الإلكتروني: "ابتداء من 1 يونيو 2022 إعفاء السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية ليتوانيا لدى روسيا، إيتفيداس باياروناس، من منصبه".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
الخارجية الروسية تصف قرار برلمان ليتوانيا اعتبار روسيا "دولة إرهابية" بالمتطرف
أمس, 06:09 GMT
وأضاف: "تصفية أعمال القنصلية العامة لجمهورية ليتوانيا في سان بطرسبورغ ابتداء من 7 يونيو 2022".
في وقت سابق، قال وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، إن بلاده ستخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، كما أنها تعيد سفيرها من موسكو. كما تم إغلاق القنصلية الروسية في مدينة كلايبيدا الليتوانية.
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