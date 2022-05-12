https://arabic.sputniknews.com/20220512/ماذا-دار-بين-المرشد-الإيراني-وأمير-قطر-وما-النصيحة-التي-وجهها-خامنئي-للدول-العربية؟-1062160926.html
ماذا دار بين المرشد الإيراني وأمير قطر وما النصيحة التي وجهها خامنئي للدول العربية؟
ماذا دار بين المرشد الإيراني وأمير قطر وما النصيحة التي وجهها خامنئي للدول العربية؟
اعتبر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، أن مستوى العلاقات الاقتصادية بين بلاده وقطر متدن للغاية، مؤكدا على ضرورة مضاعفة هذا المستوى. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T17:59+0000
2022-05-12T17:59+0000
2022-05-12T17:59+0000
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أخبار قطر اليوم
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جاء هذا خلال لقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له في طهران، مساء اليوم الخميس، بحسب موقع "إذاعة طهران".وقال المرشد الإيراني إن هناك مجالا لمزيد من تبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية، معبرا عن أمله في أن تكون زيارة أمير قطر بداية جديدة لتعزيز التعاون.وشدد خامنئي على أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين طهران والدوحة يجب أن تنفذ من خلال جدول زمني محدد.وأضاف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية: "يجب علينا باعتبارنا نحن دول المنطقة أن نعزز علاقاتنا من خلال وحدة الرأي والتعاون".وعلى صعيد آخر، لفت خامنئي إلى أن "ظلم الصهاينة الأشرار للشعب الفلسطيني على مدى عقود يشكل حقيقة مرة وضربة للأمة الاسلامية والعالم العربي".ووجه خامنئي رسالة للدولة العربية خلال حديثه مع أمير دولة قطر قائلا إن عليها أن "تدرك أن الكيان الغاصب اليوم ليس في وضع يمكن لها من التعويل عليه ولا أن يرهبونها."واعتبر المرشد الإيراني أن دعم بعض الدول العربية خلال أزمة حي الشيخ جراح في القدس، العام الماضي، لم يرقَ حتى إلى مستوى بعض الأوروبيين.
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أخبار إيران, أخبار قطر اليوم
ماذا دار بين المرشد الإيراني وأمير قطر وما النصيحة التي وجهها خامنئي للدول العربية؟
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اعتبر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، أن مستوى العلاقات الاقتصادية بين بلاده وقطر متدن للغاية، مؤكدا على ضرورة مضاعفة هذا المستوى.
جاء هذا خلال لقائه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له في طهران، مساء اليوم الخميس، بحسب موقع "إذاعة طهران"
.
وقال المرشد الإيراني إن هناك مجالا لمزيد من تبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية، معبرا عن أمله في أن تكون زيارة أمير قطر بداية جديدة لتعزيز التعاون.
وشدد خامنئي على أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين طهران والدوحة يجب أن تنفذ من خلال جدول زمني محدد.
وأضاف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية: "يجب علينا باعتبارنا نحن دول المنطقة أن نعزز علاقاتنا من خلال وحدة الرأي والتعاون".
وعلى صعيد آخر، لفت خامنئي إلى أن "ظلم الصهاينة الأشرار للشعب الفلسطيني على مدى عقود يشكل حقيقة مرة وضربة للأمة الاسلامية والعالم العربي".
ووجه خامنئي رسالة للدولة العربية خلال حديثه مع أمير دولة قطر
قائلا إن عليها أن "تدرك أن الكيان الغاصب اليوم ليس في وضع يمكن لها من التعويل عليه ولا أن يرهبونها."
واعتبر المرشد الإيراني أن دعم بعض الدول العربية خلال أزمة حي الشيخ جراح في القدس، العام الماضي، لم يرقَ حتى إلى مستوى بعض الأوروبيين.