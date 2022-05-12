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مجلس أوروبا يتلقى طلبا من كوسوفو للانتساب له
مجلس أوروبا يتلقى طلبا من كوسوفو للانتساب له
تلقى مجلس أوروبا طلبًا من جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد للانضمام إليه وقدمه إلى لجنة الوزراء. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T14:42+0000
2022-05-12T14:42+0000
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وقالت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك": "يمكننا أن نؤكد أن طلب العضوية (لكوسوفو) تم استلامه وتقديمه إلى لجنة الوزراء وفقا للنظام الأساسي لمجلس أوروبا".أفادت الأنباء، في وقت سابق، أن الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الصربي يوم الجمعة بسبب طلب جمهورية كوسوفو (المعلنة من جانب واحد) للانتساب لعضوية مجلس أوروبا.
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العالم

مجلس أوروبا يتلقى طلبا من كوسوفو للانتساب له

14:42 GMT 12.05.2022
© flickr.com / Dominique edteستراسبورغ / مجلس أوروبا
ستراسبورغ / مجلس أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© flickr.com / Dominique edte
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تلقى مجلس أوروبا طلبًا من جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد للانضمام إليه وقدمه إلى لجنة الوزراء.
وقالت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك": "يمكننا أن نؤكد أن طلب العضوية (لكوسوفو) تم استلامه وتقديمه إلى لجنة الوزراء وفقا للنظام الأساسي لمجلس أوروبا".
أفادت الأنباء، في وقت سابق، أن الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الصربي يوم الجمعة بسبب طلب جمهورية كوسوفو (المعلنة من جانب واحد) للانتساب لعضوية مجلس أوروبا.
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