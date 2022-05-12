https://arabic.sputniknews.com/20220512/مجلس-أوروبا-يتلقى-طلبا-من-كوسوفو-للانتساب-له-1062153135.html
مجلس أوروبا يتلقى طلبا من كوسوفو للانتساب له
مجلس أوروبا يتلقى طلبا من كوسوفو للانتساب له
تلقى مجلس أوروبا طلبًا من جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد للانضمام إليه وقدمه إلى لجنة الوزراء. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T14:42+0000
2022-05-12T14:42+0000
2022-05-12T14:42+0000
العالم
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وقالت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك": "يمكننا أن نؤكد أن طلب العضوية (لكوسوفو) تم استلامه وتقديمه إلى لجنة الوزراء وفقا للنظام الأساسي لمجلس أوروبا".أفادت الأنباء، في وقت سابق، أن الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الصربي يوم الجمعة بسبب طلب جمهورية كوسوفو (المعلنة من جانب واحد) للانتساب لعضوية مجلس أوروبا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مجلس أوروبا يتلقى طلبا من كوسوفو للانتساب له
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تلقى مجلس أوروبا طلبًا من جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد للانضمام إليه وقدمه إلى لجنة الوزراء.
وقالت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك": "يمكننا أن نؤكد أن طلب العضوية (لكوسوفو) تم استلامه وتقديمه إلى لجنة الوزراء وفقا للنظام الأساسي لمجلس أوروبا".
أفادت الأنباء، في وقت سابق، أن الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الصربي يوم الجمعة بسبب طلب جمهورية كوسوفو (المعلنة من جانب واحد) للانتساب لعضوية مجلس أوروبا.