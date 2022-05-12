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https://arabic.sputniknews.com/20220512/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يتعهد-بدعم-انضمام-فنلندا-إلى-الناتو-1062156623.html
مجلس الشيوخ الأمريكي يتعهد بدعم انضمام فنلندا إلى "الناتو"
مجلس الشيوخ الأمريكي يتعهد بدعم انضمام فنلندا إلى "الناتو"
تعهد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، بالتحرك سريعا لضم فنلندا لحلف شمال الأطلسي(الناتو) بعد أن أيد قادة الدولة انضمامها للحلف. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T15:56+0000
2022-05-12T15:56+0000
فنلندا
الناتو
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ويؤيد مجلس الشيوخ ضرورة ضم أعضاء جدد لحلف الناتو، بحسب "فرانس برس".قال السناتور بوب مينينديز الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع، إن اللجنة "تعمل بالفعل لضمان موافقة سريعة" لكل من فنلندا والسويد في حال تقدمت الدولتان بطلبات للانضمام.وأعلن الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، ورئيسة الحكومة، سانا مارين، في بيان مشترك لهما، اليوم الخميس، أنه يجب على فنلندا التقدم بطلب فوري للانضمام إلى "الناتو".من جانبه وصف كبير الجمهوريين في اللجنة جيم ريش إعلان فنلندا بأنه "خطوة هائلة إلى الأمام في مستقبل الأمن عبر الأطلسي".وكتب على تويتر: "قرار التحرك باتجاه عضوية الناتو، قرار جاد، وأنا أمدد التزامي بدعم فنلندا من خلال هذه العملية".وذكرت وسائل إعلام فلندية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل.وفي وقت سابق أمس، علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو إن "هذا موضوع تحليل دقيق لروسيا".وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مارس / آذار، إن الناتو سيرحب بكل سرور بفنلندا والسويد وسيوفر لهما الفرصة للانضمام بسرعة إلى الحلف.وتتوقع الولايات المتحدة أن تقدم السويد طلبها الرسمي لتصبح عضوًا كامل العضوية في الناتو بحلول نهاية يونيو/ حزيران، بينما قد تتخذ فنلندا قرارًا بشأن الانضمام بالفعل هذا الشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/المستشار-الألماني-يعلن-دعمه-قرار-فنلندا-بالانضمام-إلى-الناتو-1062151880.html
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فنلندا, الناتو

مجلس الشيوخ الأمريكي يتعهد بدعم انضمام فنلندا إلى "الناتو"

15:56 GMT 12.05.2022
© REUTERS / HANDOUTرئيس قضاة الولايات المتحدة جون روبرتس يقسم مع أعضاء مجلس الشيوخ أثناء البدء الإجرائي لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رئيس قضاة الولايات المتحدة جون روبرتس يقسم مع أعضاء مجلس الشيوخ أثناء البدء الإجرائي لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© REUTERS / HANDOUT
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تعهد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، بالتحرك سريعا لضم فنلندا لحلف شمال الأطلسي(الناتو) بعد أن أيد قادة الدولة انضمامها للحلف.
ويؤيد مجلس الشيوخ ضرورة ضم أعضاء جدد لحلف الناتو، بحسب "فرانس برس".
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
المستشار الألماني يعلن دعمه قرار فنلندا بالانضمام إلى "الناتو"‏
14:19 GMT
قال السناتور بوب مينينديز الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع، إن اللجنة "تعمل بالفعل لضمان موافقة سريعة" لكل من فنلندا والسويد في حال تقدمت الدولتان بطلبات للانضمام.
وأعلن الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، ورئيسة الحكومة، سانا مارين، في بيان مشترك لهما، اليوم الخميس، أنه يجب على فنلندا التقدم بطلب فوري للانضمام إلى "الناتو".
من جانبه وصف كبير الجمهوريين في اللجنة جيم ريش إعلان فنلندا بأنه "خطوة هائلة إلى الأمام في مستقبل الأمن عبر الأطلسي".
وكتب على تويتر: "قرار التحرك باتجاه عضوية الناتو، قرار جاد، وأنا أمدد التزامي بدعم فنلندا من خلال هذه العملية".
وذكرت وسائل إعلام فلندية نقلا عن مصادر مطلعة، بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل.
وفي وقت سابق أمس، علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن احتمال انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو إن "هذا موضوع تحليل دقيق لروسيا".
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مارس / آذار، إن الناتو سيرحب بكل سرور بفنلندا والسويد وسيوفر لهما الفرصة للانضمام بسرعة إلى الحلف.
وتتوقع الولايات المتحدة أن تقدم السويد طلبها الرسمي لتصبح عضوًا كامل العضوية في الناتو بحلول نهاية يونيو/ حزيران، بينما قد تتخذ فنلندا قرارًا بشأن الانضمام بالفعل هذا الشهر.
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