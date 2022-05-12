https://arabic.sputniknews.com/20220512/محافظ-17-منزلا-وست-سيارات-تضررت-خلال-قصف-قرية-بيلغورود-من-الجانب-الأوكراني-1062128902.html
محافظ المنطقة: 17 منزلا وست سيارات تضررت خلال قصف قرية في بيلغورود من الجانب الأوكراني
محافظ المنطقة: 17 منزلا وست سيارات تضررت خلال قصف قرية في بيلغورود من الجانب الأوكراني
قال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إن 17 منزلا وست سيارات تضررت خلال قصف قرية سولوكي في بيلغورود، وتحطمت النوافذ في مدرسة ومكتب بريد ومتجر. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T06:57+0000
2022-05-12T06:57+0000
2022-05-12T07:34+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب آخر المعلومات، قتل شخص وأصيب سبعة بجروح نتيجة قصف من الجانب الأوكراني لقرية سولوكي.وأكد رئيس وزارة الصحة الإقليمية أندريه إيكونيكوف على تلغرام إن شخصًا واحدًا موجود في العناية المركزة نتيجة حادثة قصف قرية سولوكي في بيلغورود، وستة في حالة متوسطة الخطورة.هذا وأعلن غلادكوف، في وقت سابق يوم الأربعاء، تعرض قرية سولوخي لقصف من الجانب الأوكراني؛ مشيرا إلى إصابات وأضرار مادية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
محافظ المنطقة: 17 منزلا وست سيارات تضررت خلال قصف قرية في بيلغورود من الجانب الأوكراني
06:57 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 07:34 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
قال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إن 17 منزلا وست سيارات تضررت خلال قصف قرية سولوكي في بيلغورود، وتحطمت النوافذ في مدرسة ومكتب بريد ومتجر.
وبحسب آخر المعلومات، قتل شخص وأصيب سبعة بجروح نتيجة قصف من الجانب الأوكراني لقرية سولوكي.
وأكد رئيس وزارة الصحة الإقليمية أندريه إيكونيكوف على تلغرام إن شخصًا واحدًا موجود في العناية المركزة نتيجة حادثة قصف قرية سولوكي في بيلغورود، وستة في حالة متوسطة الخطورة.
وكتب: "إجمالاً، لدينا سبعة أشخاص: أحدهم في العناية المركزة، والباقي في الأقسام في حالة متوسطة الخطورة. بالنسبة للمريض في وحدة العناية المركزة، التشخيص إيجابي. الجميع في حالة مستقرة، لا يوجد تهديد للحياة. يتم توفير المساعدة اللازمة بالكامل".
هذا وأعلن غلادكوف، في وقت سابق يوم الأربعاء، تعرض قرية سولوخي لقصف من الجانب الأوكراني؛ مشيرا إلى إصابات وأضرار مادية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.