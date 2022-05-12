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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220512/محررو-خيرسون-يعثرون-على-وثائق-تكشف-إشراف-مدربين-أجانب-على-تدريب-القوات-الأوكرانية-1062130921.html
محررو خيرسون يعثرون على وثائق تكشف إشراف مدربين أجانب على تدريب القوات الأوكرانية.. فيديو
محررو خيرسون يعثرون على وثائق تكشف إشراف مدربين أجانب على تدريب القوات الأوكرانية.. فيديو
أفادت وثائق عثر عليها عسكريون روس في إحدى قواعد القوات المسلحة الأوكرانية عن إشراف مستشارين عسكريين أجانب قدموا من دول غربية على تدريب عناصر القوات الأوكرانية. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T07:50+0000
2022-05-12T08:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وكشفت الوثائق التي عثر عليها محررو مقاطعة خيرسون من سيطرة نظام كييف، في قاعدة القوات الأوكرانية قرب بلدة رادينسك، أن عناصر الجيش النظامي الأوكراني والمجموعات المسلحة تدربوا على حوض المعارك وشن الهجمات وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتظهر في الوثائق أعلام كندا وبريطانيا.وأضرم العسكريون الأوكرانيون النار في القاعدة حينما غادروها هاربين من القوات الروسية ليدمر الحريق القاعدة ومحتوياتها.وكانت القاعدة تقع في حديقة طبيعية تأتي منها إمدادات الماء العذب إلى سكان المنطقة. وأصبحت ينابيعها في خطر بسبب إجراء التدريبات العسكرية باستخدام الذخيرة الحية في الحديقة.
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رصد عسكري

محررو خيرسون يعثرون على وثائق تكشف إشراف مدربين أجانب على تدريب القوات الأوكرانية.. فيديو

07:50 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 08:46 GMT 12.05.2022)
© Sputnik . Ivan Radyonov / الذهاب إلى بنك الصورأحد محرري خيرسون من قوات دونيتسك الشعبية
أحد محرري خيرسون من قوات دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Ivan Radyonov
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أفادت وثائق عثر عليها عسكريون روس في إحدى قواعد القوات المسلحة الأوكرانية عن إشراف مستشارين عسكريين أجانب قدموا من دول غربية على تدريب عناصر القوات الأوكرانية.
وكشفت الوثائق التي عثر عليها محررو مقاطعة خيرسون من سيطرة نظام كييف، في قاعدة القوات الأوكرانية قرب بلدة رادينسك، أن عناصر الجيش النظامي الأوكراني والمجموعات المسلحة تدربوا على حوض المعارك وشن الهجمات وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي (الناتو). وتظهر في الوثائق أعلام كندا وبريطانيا.
وأضرم العسكريون الأوكرانيون النار في القاعدة حينما غادروها هاربين من القوات الروسية ليدمر الحريق القاعدة ومحتوياتها.
وكانت القاعدة تقع في حديقة طبيعية تأتي منها إمدادات الماء العذب إلى سكان المنطقة. وأصبحت ينابيعها في خطر بسبب إجراء التدريبات العسكرية باستخدام الذخيرة الحية في الحديقة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:49 GMT
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