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محمد هنيدي: سن الطفولة خطير وأعتمد على الصغار في قياس نجاح أعمالي
محمد هنيدي: سن الطفولة خطير وأعتمد على الصغار في قياس نجاح أعمالي
قال الفنان المصري محمد هنيدي، إن سن الطفولة خطير، ويحتاج إلى عناية فائقة، وفتح المجال أمام الأطفال للتعبير عن أنفسهم يسهم في تشكيل شخصيتهم، ويمنحهم الفرصة لعيش... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T12:58+0000
2022-05-12T12:58+0000
أخبار الفنانين في مصر
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جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "سوبر هنيدي"، والتي أقيمت خلال فعاليات الدورة 13 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.وأشار هنيدي إلى اعتقاده بأن "الضحك أجمل عندما يستخدم لإدخال السرور والسعادة إلى قلوب الآخرين".وأضاف أن "عالم الكوميديا الموجهة للأطفال ممتع للغاية، ولكنه في الوقت نفسه يتطلب من الممثل أن يكون حذرا لتلبية ما يتطلبه عالم الأطفال من مادة ترسم البسمة على الوجوه، وتتعامل مع براءتهم باحترام".وأكد الفنان المصري أنه "يحترم الأطفال ويتعامل معهم بكل تقدير، حتى أنه يرى في الصغار مقياسا لنجاح أي عمل يقدمه وإن كان موجهاً للكبار".وأوضح هنيدي أنه يحرص على أن يخدم ثقافة الأطفال، لتقديم منتج يرتقي بفكر الصغار ومهاراتهم، "لأن الفن رسالة ترسخ في الأطفال القيم والأخلاقيات".
https://arabic.sputniknews.com/20211113/محمد-هنيدي-يطلب-الدعاء-لأهل-محافظة-أسوان-المصرية-1050695750.html
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أخبار الفنانين في مصر

محمد هنيدي: سن الطفولة خطير وأعتمد على الصغار في قياس نجاح أعمالي

12:58 GMT 12.05.2022
© Photo / MBCالفنان محمد هنيدي يواجه الفنان أحمد السقا في برنامج المسابقات "إغلب السقا"
الفنان محمد هنيدي يواجه الفنان أحمد السقا في برنامج المسابقات إغلب السقا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Photo / MBC
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قال الفنان المصري محمد هنيدي، إن سن الطفولة خطير، ويحتاج إلى عناية فائقة، وفتح المجال أمام الأطفال للتعبير عن أنفسهم يسهم في تشكيل شخصيتهم، ويمنحهم الفرصة لعيش كل مرحلة من مراحل حياتهم بشكل سليم.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "سوبر هنيدي"، والتي أقيمت خلال فعاليات الدورة 13 من "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
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وأشار هنيدي إلى اعتقاده بأن "الضحك أجمل عندما يستخدم لإدخال السرور والسعادة إلى قلوب الآخرين".
وأضاف أن "عالم الكوميديا الموجهة للأطفال ممتع للغاية، ولكنه في الوقت نفسه يتطلب من الممثل أن يكون حذرا لتلبية ما يتطلبه عالم الأطفال من مادة ترسم البسمة على الوجوه، وتتعامل مع براءتهم باحترام".
وأكد الفنان المصري أنه "يحترم الأطفال ويتعامل معهم بكل تقدير، حتى أنه يرى في الصغار مقياسا لنجاح أي عمل يقدمه وإن كان موجهاً للكبار".
وأوضح هنيدي أنه يحرص على أن يخدم ثقافة الأطفال، لتقديم منتج يرتقي بفكر الصغار ومهاراتهم، "لأن الفن رسالة ترسخ في الأطفال القيم والأخلاقيات".
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