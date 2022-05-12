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https://arabic.sputniknews.com/20220512/مصرع-11-شخصا-على-الأقل-بعد-انقلاب-سفينة-قبالة-بورتوريكو-1062166503.html
مصرع 11 شخصا على الأقل بعد انقلاب سفينة قبالة بورتوريكو
مصرع 11 شخصا على الأقل بعد انقلاب سفينة قبالة بورتوريكو
قال خفر السواحل الأمريكي، الخميس، إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حطام سفينة قبالة ساحل جزيرة غير مأهولة بالقرب من بورتوريكو. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T23:47+0000
2022-05-12T23:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفي تغريدة عبر تويتر، قال خفر السواحل الأمريكي: "اعتبارا من الساعة 6 مساء يوم الخميس (2200 بتوقيت غرينتش)، أنقذت وحدات الوكالة الشريكة المستجيبة 31 ناجيا: 11 أنثى و20 ذكرا. وتم انتشال 11 متوفيا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أن سفينة يشتبه في أنها تنقل المهاجرين بشكل غير قانوني قد شوهدت مقلوبة، في حين يطفو العديد من الأشخاص بدون سترات نجاة.
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية

مصرع 11 شخصا على الأقل بعد انقلاب سفينة قبالة بورتوريكو

23:47 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 23:48 GMT 12.05.2022)
© AP Photo / Zoltan Gergely Kelemen/MTIمهاجرين غير شرعيين
مهاجرين غير شرعيين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Zoltan Gergely Kelemen/MTI
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قال خفر السواحل الأمريكي، الخميس، إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حطام سفينة قبالة ساحل جزيرة غير مأهولة بالقرب من بورتوريكو.
وفي تغريدة عبر تويتر، قال خفر السواحل الأمريكي: "اعتبارا من الساعة 6 مساء يوم الخميس (2200 بتوقيت غرينتش)، أنقذت وحدات الوكالة الشريكة المستجيبة 31 ناجيا: 11 أنثى و20 ذكرا. وتم انتشال 11 متوفيا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أن سفينة يشتبه في أنها تنقل المهاجرين بشكل غير قانوني قد شوهدت مقلوبة، في حين يطفو العديد من الأشخاص بدون سترات نجاة.
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