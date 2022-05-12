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https://arabic.sputniknews.com/20220512/مع-تذبذبه-عالميا-انخفاض-أسعار-الذهب-في-السوق-المصرية-إلى-25-جنيها-للغرام-1062135671.html
مع تذبذبه عالميا.. انخفاض أسعار الذهب في السوق المصرية إلى 25 جنيها للغرام
مع تذبذبه عالميا.. انخفاض أسعار الذهب في السوق المصرية إلى 25 جنيها للغرام
انخفضت أسعار الذهب في تعاملات السوق المصرية اليوم الخميس، وذلك رغم ارتفاعه في البورصات العالمية متأثرا بارتفاع الدولار. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T09:32+0000
2022-05-12T09:32+0000
أسعار الذهب اليوم
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وحسب موقع مصراوي فقد تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس، تراجعا وصل إلى 25 جنيها للغرام الواحد، مقارنة بأسعار الأمس.ووفقا لهذا التراجع سجل غرام الذهب عيار 14، 773 جنيها، والغرام عيار 18 وصل إلى 994 جنيها، والغرام عيار 21 سجل 1160 جنيها، والغرام عيار 24 انخفض حتى 1325 جنيها.وعلى المستوى العالمي تذبذب سعر الذهب في البورصات العالمية واختلف من جلسة إلى جلسة متأثرا بارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته خلال الـعامين الماضيين.فبينما ارتفع في بداية التعاملات، عاد وواجه انخفاضا في جلسات تالية، ليصل إلى نحو 1852 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.02%.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/لماذا-اضطراب-سوق-الذهب-في-مصر-أخيرا-وقصة-الصورة-سبب-الأزمة-1061955255.html
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أسعار الذهب اليوم

مع تذبذبه عالميا.. انخفاض أسعار الذهب في السوق المصرية إلى 25 جنيها للغرام

09:32 GMT 12.05.2022
© shutterstockالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© shutterstock
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انخفضت أسعار الذهب في تعاملات السوق المصرية اليوم الخميس، وذلك رغم ارتفاعه في البورصات العالمية متأثرا بارتفاع الدولار.
وحسب موقع مصراوي فقد تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس، تراجعا وصل إلى 25 جنيها للغرام الواحد، مقارنة بأسعار الأمس.
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ووفقا لهذا التراجع سجل غرام الذهب عيار 14، 773 جنيها، والغرام عيار 18 وصل إلى 994 جنيها، والغرام عيار 21 سجل 1160 جنيها، والغرام عيار 24 انخفض حتى 1325 جنيها.
يأتي ذلك بينما تراجع الجنيه الذهب ليسجل 9280 جنيها، في بداية تعاملات اليوم الخميس.
وعلى المستوى العالمي تذبذب سعر الذهب في البورصات العالمية واختلف من جلسة إلى جلسة متأثرا بارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته خلال الـعامين الماضيين.
فبينما ارتفع في بداية التعاملات، عاد وواجه انخفاضا في جلسات تالية، ليصل إلى نحو 1852 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.02%.
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