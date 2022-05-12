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منظمة حقوقية: إسرائيل وافقت على بناء أكثر من 4 آلاف منزل جديد للمستوطنين
منظمة حقوقية: إسرائيل وافقت على بناء أكثر من 4 آلاف منزل جديد للمستوطنين
قالت منظمة "السلام الآن" الحقوقية المناهضة للاستيطان، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت، اليوم الخميس، على بناء أكثر من 4000 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T12:01+0000
2022-05-12T12:01+0000
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ووصفت "أسوشيتد برس" القرار الإسرائيلي بأنه أكبر تقدم لمشاريع الاستيطان منذ أن تولت إدارة بايدن السلطة، حيث تعارض الولايات المتحدة بناء المستوطنات وتعتبره عقبة أمام أي اتفاق سلام نهائي مع الفلسطينيين، كما ينظر معظم المجتمع الدولي إلى المستوطنات على أنها غير قانونية.وجاءت الموافقة الإسرائيلية بعد يوم من هدم الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 18 مبنى في الضفة الغربية المحتلة بعد قرار المحكمة العليا بإجبار نحو ألف فلسطيني على الخروج من منطقة حددتها إسرائيل كمنطقة إطلاق نار.وأصدرت منظمة "بتسيلم"، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية أخرى، بيانا قالت فيه إن حرس الحدود والجنود قاموا بتجريف إجمالي 18 مبنى، بما في ذلك 12 مبنى سكنيا، في قرى في التلال جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية يوم الأربعاء.يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية أمر طرد سكان مجموعة من التجمعات البدوية في مسافر يطا جنوبي الخليل، حيث يقولون إنهم يعيشون منذ عقود.
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

منظمة حقوقية: إسرائيل وافقت على بناء أكثر من 4 آلاف منزل جديد للمستوطنين

12:01 GMT 12.05.2022
© AFP 2022 / Abbas Momaniالضفة الغربية
الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / Abbas Momani
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قالت منظمة "السلام الآن" الحقوقية المناهضة للاستيطان، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت، اليوم الخميس، على بناء أكثر من 4000 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
ووصفت "أسوشيتد برس" القرار الإسرائيلي بأنه أكبر تقدم لمشاريع الاستيطان منذ أن تولت إدارة بايدن السلطة، حيث تعارض الولايات المتحدة بناء المستوطنات وتعتبره عقبة أمام أي اتفاق سلام نهائي مع الفلسطينيين، كما ينظر معظم المجتمع الدولي إلى المستوطنات على أنها غير قانونية.

تقول هاجيت عفران، الخبيرة في شؤون المستوطنات في منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، إن هيئة التخطيط العسكري وافقت على بناء 4427 وحدة سكنية في اجتماع حضرته، فيما لم يرد مسؤولون إسرائيليون على الفور على طلبات للتعليق.

وجاءت الموافقة الإسرائيلية بعد يوم من هدم الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 18 مبنى في الضفة الغربية المحتلة بعد قرار المحكمة العليا بإجبار نحو ألف فلسطيني على الخروج من منطقة حددتها إسرائيل كمنطقة إطلاق نار.
وأصدرت منظمة "بتسيلم"، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية أخرى، بيانا قالت فيه إن حرس الحدود والجنود قاموا بتجريف إجمالي 18 مبنى، بما في ذلك 12 مبنى سكنيا، في قرى في التلال جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية يوم الأربعاء.
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية أمر طرد سكان مجموعة من التجمعات البدوية في مسافر يطا جنوبي الخليل، حيث يقولون إنهم يعيشون منذ عقود.
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