https://arabic.sputniknews.com/20220512/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-يوضح-متى-يمكن-نشوب-حرب-نووية-1062137032.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يوضح متى يمكن نشوب حرب نووية
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يوضح متى يمكن نشوب حرب نووية
ما فتئ مسؤولون وخبراء في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يحاولون إيهام العالم بأن روسيا بصدد تخويفه بنزاع نووي. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T10:03+0000
2022-05-12T10:03+0000
2022-05-12T10:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأكد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن مَن يدعي ذلك هو كاذب، إذ لا تُخيف روسيا العالم ببعبع الحرب النووية.ويبقى احتمال نشوب الحرب النووية، مع ذلك، واردا. ولا يمكن أن تكون روسيا هي التي تشعل فتيل الحرب النووية في حين يمكن لدول أعضاء في الناتو أن تفعل ذلك.وأوضح دميتري ميدفيديف الذي شغل منصب رئيس الدولة الروسية في وقت سابق عبر حسابه في تلغرام أن الحرب النووية يمكن أن تنتج عن حرب سافرة بين الناتو وروسيا.والواقع أن الغرب ممثلا بحلف الناتو كان قد بدأ حربا ضد روسيا، ولكنه لا يحاربها الآن بطريقة مباشرة بل أوكل هذه المهمة إلى نظام الحكم في أوكرانيا.ولا يمكن استبعاد احتمال نشوب حرب سافرة بين الناتو وروسيا، إذ تستمر بلدان الحلف في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا وتدريب قواتها على استخدام هذه الأسلحة بينما تواصل قوات الناتو تدريباتها عند حدود روسيا.وأشار دميتري ميدفيديف إلى أن كل ذلك يزيد احتمال نشوب الحرب السافرة بين الناتو وروسيا مع العلم بأن حربا كهذه يمكن أن تتحول إلى حرب نووية.ونوه إلى أن العالم سيواجه في هذه الحالة كارثة مدمرة غير محمودة العواقب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يوضح متى يمكن نشوب حرب نووية
تابعنا عبر
ما فتئ مسؤولون وخبراء في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) يحاولون إيهام العالم بأن روسيا بصدد تخويفه بنزاع نووي.
وأكد دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن مَن يدعي ذلك هو كاذب، إذ لا تُخيف روسيا العالم ببعبع الحرب النووية.
ويبقى احتمال نشوب الحرب النووية، مع ذلك، واردا. ولا يمكن أن تكون روسيا هي التي تشعل فتيل الحرب النووية في حين يمكن لدول أعضاء في الناتو أن تفعل ذلك.
وأوضح
دميتري ميدفيديف الذي شغل منصب رئيس الدولة الروسية في وقت سابق عبر حسابه في تلغرام أن الحرب النووية يمكن أن تنتج عن حرب سافرة بين الناتو وروسيا.
والواقع أن الغرب ممثلا بحلف الناتو كان قد بدأ حربا ضد روسيا، ولكنه لا يحاربها الآن بطريقة مباشرة بل أوكل هذه المهمة إلى نظام الحكم في أوكرانيا.
ولا يمكن استبعاد احتمال نشوب حرب سافرة بين الناتو وروسيا، إذ تستمر بلدان الحلف في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا وتدريب قواتها على استخدام هذه الأسلحة بينما تواصل قوات الناتو تدريباتها عند حدود روسيا.
وأشار دميتري ميدفيديف إلى أن كل ذلك يزيد احتمال نشوب الحرب السافرة بين الناتو وروسيا مع العلم بأن حربا كهذه يمكن أن تتحول إلى حرب نووية.
ونوه إلى أن العالم سيواجه في هذه الحالة كارثة مدمرة غير محمودة العواقب.