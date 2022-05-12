https://arabic.sputniknews.com/20220512/واشنطن-تتوقع-من-أوروبا-وقف-استيراد-النفط-الروسي-في-غضون-أسبوع-1062156077.html

واشنطن تتوقع من أوروبا وقف استيراد النفط الروسي "في غضون أسبوع"

واشنطن تتوقع من أوروبا وقف استيراد النفط الروسي "في غضون أسبوع"

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تتوقع من أوروبا وقف استيراد النفط الروسي، "إذا لم يكن هذا الأسبوع ففي الأسبوع المقبل". 12.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-12T15:40+0000

2022-05-12T15:40+0000

2022-05-12T16:06+0000

العالم

روسيا

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وقالت كارين دونفريد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والآسيوية، في جلسة استماع في الكونغرس، إن "الولايات المتحدة تتوقع إحراز تقدم في قضية ابتعاد الدول الأوروبية عن النفط الروسي في الأسابيع المقبلة".وأضافت: "نرجح أن نشهد تحركات بشأن النفط في الأسابيع المقبلة".وقالت، ردا على أسئلة من أعضاء الكونغرس بشأن أن "بعض دول الاتحاد الأوروبي تعتمد بنسبة 100% على الإمدادات الروسية" مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بالتخلي عن مصادر الطاقة الروسية: "أعتقد أن دورنا هو مساعدة الأوروبيين في العثور على إمدادات بديلة، وهذا هو المكان الذي سيلعب فيه الغاز الطبيعي المسال الأمريكي دورًا حاسمًا".وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 شباط/فبراير الماضي.وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مهام تلك العملية والتي تتمثل في القضاء على عسكرية أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، من القصف والهجمات المستمرة من جانب القوات الأوكرانية.قدم عدد من الدول الغربية عدة حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وتدرس دول الاتحاد الأوروبي بجدية إمكانية التخلي عن النفط والغاز الروسي، وتنص الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على فرض حظر نفطي، لكن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المجر، تمنع اعتماده.

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