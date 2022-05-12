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واشنطن: لا مجال للحديث عن تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية
واشنطن: لا مجال للحديث عن تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية
أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد، أنه لا مجال للحديث عن تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بأسلحة نووية. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T16:13+0000
2022-05-12T16:13+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت دونفريد، في إفادة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: "الولايات المتحدة تقدم مساعدات أمنية وأسلحة إلى أوكرانيا، ولكن لا مجال للحديث عن تزويدها بأسلحة نووية".على صعيد متصل، اعتبر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن القدرات النووية الروسية تمثل تحديا بارزا في الوقت الحالي، وفي المستقبل".وتأتي تصريحات أوستن بعدما تحدثت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ أمس، مقللة من إمكانية استخدام روسيا للسلاح النووي في أوكرانيا.وقالت هاينز إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يستخدم الأسلحة النووية إلا حال واجهت موسكو تهديدا وجوديا"، على حد وصفها.وكان بوتين قد وقّع، في 2 حزيران/يونيو 2020، مرسوما بشأن تحديد سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي. وينظم المرسوم الشروط التي تحتفظ روسيا بموجبها بالحق في توجيه ضربة نووية، فهي ذات طبيعة دفاعية، وتهدف إلى الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كاف لضمان الردع النووي، وتضمن حماية سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية، وردع العدو المحتمل من العدوان على روسيا وحلفائها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بوتين-روسيا-لن-تسمح-لأوكرانيا-بامتلاك-أسلحة-نووية--1059076574.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

واشنطن: لا مجال للحديث عن تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية

16:13 GMT 12.05.2022
© Photo / U.S. Army Europeجنود الجيش الأوكراني
جنود الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Photo / U.S. Army Europe
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أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد، أنه لا مجال للحديث عن تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بأسلحة نووية.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت دونفريد، في إفادة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: "الولايات المتحدة تقدم مساعدات أمنية وأسلحة إلى أوكرانيا، ولكن لا مجال للحديث عن تزويدها بأسلحة نووية".

على صعيد متصل، اعتبر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن القدرات النووية الروسية تمثل تحديا بارزا في الوقت الحالي، وفي المستقبل".

وتأتي تصريحات أوستن بعدما تحدثت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ أمس، مقللة من إمكانية استخدام روسيا للسلاح النووي في أوكرانيا.

وقالت هاينز إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يستخدم الأسلحة النووية إلا حال واجهت موسكو تهديدا وجوديا"، على حد وصفها.
مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
بوتين: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية
24 فبراير, 04:45 GMT
وكان بوتين قد وقّع، في 2 حزيران/يونيو 2020، مرسوما بشأن تحديد سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي.
وينظم المرسوم الشروط التي تحتفظ روسيا بموجبها بالحق في توجيه ضربة نووية، فهي ذات طبيعة دفاعية، وتهدف إلى الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كاف لضمان الردع النووي، وتضمن حماية سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية، وردع العدو المحتمل من العدوان على روسيا وحلفائها.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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