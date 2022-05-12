https://arabic.sputniknews.com/20220512/وزراء-خارجية-روسيا-وأذربيجان-وأرمينيا-يجتمعون-على-هامش-منتدى-لرابطة-الدول-المستقلة-1062144181.html
وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا يجتمعون على هامش منتدى لرابطة الدول المستقلة
وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا يجتمعون على هامش منتدى لرابطة الدول المستقلة
يعقد وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا اجتماعا ثلاثيا على هامش مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في دوشانبي. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T12:15+0000
2022-05-12T12:15+0000
2022-05-12T12:15+0000
روسيا
العالم
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وقال لافروف في اجتماع ثنائي مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف :"اليوم لدينا هنا فرصة جيدة لعقد اجتماع ثلاثي مع نظيرنا الأرميني، لنرى كيف يتم تنفيذ البيانات الثلاثية التي اعتمدها رؤساؤنا خلال العام ونصف العام الماضيين".كما أشار وزير الخارجية الروسي إلى التعاون الاقتصادي بين موسكو وباكو، قائلا: "قبل أسبوعين، كان هناك اجتماع في باكو، ويبدو لنا أنه كان مفيدا جدا جدا من أجل التحرك في اتجاه جميع قرارات قادتنا. ونأمل أن نتمكن في النصف الثاني من العام من تنظيم منتدى أقاليمي آخر، والذي كان بمبادرة من الرئيس علييف، ومنذ ذلك الحين تشارك 70 منطقة في الأحداث التي تنظم في إطار هذا المنتدى ".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا يجتمعون على هامش منتدى لرابطة الدول المستقلة
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يعقد وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا اجتماعا ثلاثيا على هامش مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في دوشانبي.
وقال لافروف في اجتماع ثنائي مع وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف :"اليوم لدينا هنا فرصة جيدة لعقد اجتماع ثلاثي
مع نظيرنا الأرميني، لنرى كيف يتم تنفيذ البيانات الثلاثية التي اعتمدها رؤساؤنا خلال العام ونصف العام الماضيين".
وشدد لافروف على أن لقاءهما ينعقد في وقت وصلت فيه العلاقات الروسية الأذربيجانية إلى مستوى نوعي جديد، مستوى تفاعل الحلفاء، قائلا: "أي فرصة لمراجعة الوضع، ومعرفة كيفية تنفيذ المهام المحددة التي حددها الرؤساء هي قيمة للغاية. وأود أيضا أن أشير إلى أننا نحتفل بالذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية هذا العام".
كما أشار وزير الخارجية الروسي إلى التعاون الاقتصادي بين موسكو وباكو، قائلا: "قبل أسبوعين، كان هناك اجتماع في باكو، ويبدو لنا أنه كان مفيدا جدا جدا من أجل التحرك في اتجاه جميع قرارات قادتنا. ونأمل أن نتمكن في النصف الثاني من العام من تنظيم منتدى أقاليمي آخر، والذي كان بمبادرة من الرئيس علييف، ومنذ ذلك الحين تشارك 70 منطقة في الأحداث التي تنظم في إطار هذا المنتدى ".