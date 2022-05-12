https://arabic.sputniknews.com/20220512/وزير-الاقتصاد-الألماني-البلد-ليس-جاهزا-لفرض-حظر-كامل-على-الغاز-الروسي-حتى-الآن-1062149703.html
وزير الاقتصاد الألماني: البلد ليس جاهزا لفرض حظر كامل على الغاز الروسي حتى الآن
وزير الاقتصاد الألماني: البلد ليس جاهزا لفرض حظر كامل على الغاز الروسي حتى الآن
أعلن نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد روبرت هابك، الخميس، أن ألمانيا ليست مستعدة بعد لفرض حظر شامل على الغاز الروسي 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T13:39+0000
2022-05-12T13:39+0000
2022-05-12T14:03+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/52/1043345280_0:257:2001:1382_1920x0_80_0_0_ca3971a530227fac1508535b780da296.jpg
وقا: "لا يمكننا تنفيذ حظر الغاز الآن". على حد قوله، أمام السلطات الألمانية "لا يزال هناك الكثير من العمل".تضع ألمانيا لنفسها هدف الاستقلال التدريجي عن إمدادات الطاقة الروسية.وفرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات غير المسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، ومحاولات الغرب إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية والغاز .وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، خلال اجتماع حكومي يوم 31 آذار/مارس الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي؛ ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/52/1043345280_0:70:2001:1570_1920x0_80_0_0_64d5641cc7982a8ba38d79f45a992e7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, اقتصاد
وزير الاقتصاد الألماني: البلد ليس جاهزا لفرض حظر كامل على الغاز الروسي حتى الآن
13:39 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 14:03 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد روبرت هابك، الخميس، أن ألمانيا ليست مستعدة بعد لفرض حظر شامل على الغاز الروسي
وقا: "لا يمكننا تنفيذ حظر الغاز الآن". على حد قوله، أمام السلطات الألمانية "لا يزال هناك الكثير من العمل".
تضع ألمانيا لنفسها هدف الاستقلال التدريجي عن إمدادات الطاقة الروسية.
وفرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات غير المسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، ومحاولات الغرب إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية والغاز .
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، خلال اجتماع حكومي يوم 31 آذار/مارس الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي؛ ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.