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https://arabic.sputniknews.com/20220512/وزير-الاقتصاد-الألماني-البلد-ليس-جاهزا-لفرض-حظر-كامل-على-الغاز-الروسي-حتى-الآن-1062149703.html
وزير الاقتصاد الألماني: البلد ليس جاهزا لفرض حظر كامل على الغاز الروسي حتى الآن
وزير الاقتصاد الألماني: البلد ليس جاهزا لفرض حظر كامل على الغاز الروسي حتى الآن
أعلن نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد روبرت هابك، الخميس، أن ألمانيا ليست مستعدة بعد لفرض حظر شامل على الغاز الروسي 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T13:39+0000
2022-05-12T14:03+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
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وقا: "لا يمكننا تنفيذ حظر الغاز الآن". على حد قوله، أمام السلطات الألمانية "لا يزال هناك الكثير من العمل".تضع ألمانيا لنفسها هدف الاستقلال التدريجي عن إمدادات الطاقة الروسية.وفرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات غير المسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، ومحاولات الغرب إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية والغاز .وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، خلال اجتماع حكومي يوم 31 آذار/مارس الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي؛ ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.
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أخبار ألمانيا, اقتصاد

وزير الاقتصاد الألماني: البلد ليس جاهزا لفرض حظر كامل على الغاز الروسي حتى الآن

13:39 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 14:03 GMT 12.05.2022)
© AP Photoصورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحمل اسطوانة تحتوي على غاز سداسي فلوريد اليورانيوم لغرض ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية الإيرانية
صورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحمل اسطوانة تحتوي على غاز سداسي فلوريد اليورانيوم لغرض ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AP Photo
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أعلن نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد روبرت هابك، الخميس، أن ألمانيا ليست مستعدة بعد لفرض حظر شامل على الغاز الروسي
وقا: "لا يمكننا تنفيذ حظر الغاز الآن". على حد قوله، أمام السلطات الألمانية "لا يزال هناك الكثير من العمل".
تضع ألمانيا لنفسها هدف الاستقلال التدريجي عن إمدادات الطاقة الروسية.
وفرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات غير المسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، ومحاولات الغرب إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية والغاز .
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، خلال اجتماع حكومي يوم 31 آذار/مارس الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي؛ ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.
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