https://arabic.sputniknews.com/20220512/وزير-الاقتصاد-اللبناني-البنك-الدولي-وافق-على-إقراض-لبنان-من-أجل-شراء-القمح-1062148124.html
وزير الاقتصاد اللبناني: البنك الدولي وافق على إقراض لبنان من أجل شراء القمح
وزير الاقتصاد اللبناني: البنك الدولي وافق على إقراض لبنان من أجل شراء القمح
كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن البنك الدولي وافق على قرض جديد للبنان من أجل شراء القمح. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T13:06+0000
2022-05-12T13:06+0000
2022-05-12T13:06+0000
أخبار لبنان
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وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة، قال سلام: " تبلّغنا من البنك الدولي الموافقة على قرض طارئ لدعم لبنان في شراء القمح".ولفت إلى أن هذا القرض "ميسر، ويعد شبكة أمان للمجتمع"، ولفت إلى أن هدفه هو "تأمين ربطة الخبز للمواطن".تصريحات الوزير اللبناني جاءت في كلمة له عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس.وأوضح وزير الاقتصاد اللبناني أن أهمية القرض تكمن في أنه "شبكة أمان اجتماعي، وحين نتحدث عنه فهو قرض استثنائي وليس عاديًا، وهدفه الحفاظ على سعر ربطة الخبز، وترشيد القطاع بشكل كامل، لتحسين إدارة ملف القمح في لبنان، خاصة في هذه المرحلة الصعبة".وقال سلام: "كلنا أمل بأن مجلس النواب الجديد سوف يوافق على القانون الجديد الذي سيصدر عنه قانون بخصوص هذا القرض، لأنه موضوع حيوي واجتماعي".
https://arabic.sputniknews.com/20220422/هل-ربطت-أمريكا-موافقة-البنك-الدولي-على-دعم-لبنان-بإنجاز-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل؟-1061490332.html
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أخبار لبنان
وزير الاقتصاد اللبناني: البنك الدولي وافق على إقراض لبنان من أجل شراء القمح
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كشف وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن البنك الدولي وافق على قرض جديد للبنان من أجل شراء القمح.
وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة
، قال سلام: " تبلّغنا من البنك الدولي الموافقة على قرض طارئ لدعم لبنان في شراء القمح".
ولفت إلى أن هذا القرض
"ميسر، ويعد شبكة أمان للمجتمع"، ولفت إلى أن هدفه هو "تأمين ربطة الخبز للمواطن".
تصريحات الوزير اللبناني جاءت في كلمة له عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس.
وعن طبيعة التفاوض على هذا القرض مع البنك الدولي، قال سلام: "المفاوضات كانت سريعة وطارئة".
وأوضح وزير الاقتصاد اللبناني أن أهمية القرض تكمن في أنه "شبكة أمان اجتماعي، وحين نتحدث عنه فهو قرض استثنائي وليس عاديًا، وهدفه الحفاظ على سعر ربطة الخبز، وترشيد القطاع بشكل كامل
، لتحسين إدارة ملف القمح في لبنان، خاصة في هذه المرحلة الصعبة".
وقال سلام: "كلنا أمل بأن مجلس النواب الجديد سوف يوافق على القانون الجديد الذي سيصدر عنه قانون بخصوص هذا القرض، لأنه موضوع حيوي واجتماعي".