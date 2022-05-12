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https://arabic.sputniknews.com/20220512/وزير-الخارجية-الأرميني-يجري-الإعداد-لزيارة-بوتين-لأرمينيا-ويمكن-أن-تتم-بين-أكتوبر-وديسمبر-1062146384.html
وزير الخارجية الأرميني: يجري الإعداد لزيارة بوتين لأرمينيا ويمكن أن تتم بين أكتوبر وديسمبر
وزير الخارجية الأرميني: يجري الإعداد لزيارة بوتين لأرمينيا ويمكن أن تتم بين أكتوبر وديسمبر
قال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يقوم بزيارة أرمينيا في نهاية العام، في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر ويجري العمل... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T12:34+0000
2022-05-12T12:34+0000
العالم
فلاديمير بوتين
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وقال ميرزويان في لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "يتضمن جدول أعمالنا مسألة تنظيم زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هناك تفاهم على أن هذا سيحدث في النصف الثاني من العام - من أكتوبر إلى ديسمبر. بالطبع، سنظل نتفق على المواعيد".
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العالم, فلاديمير بوتين

وزير الخارجية الأرميني: يجري الإعداد لزيارة بوتين لأرمينيا ويمكن أن تتم بين أكتوبر وديسمبر

12:34 GMT 12.05.2022
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع موسع لمجلس مكتب المدعي العام - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
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قال وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يقوم بزيارة أرمينيا في نهاية العام، في الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر ويجري العمل على التفاصيل، بما في ذلك المواعيد الدقيقة.
وقال ميرزويان في لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "يتضمن جدول أعمالنا مسألة تنظيم زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هناك تفاهم على أن هذا سيحدث في النصف الثاني من العام - من أكتوبر إلى ديسمبر. بالطبع، سنظل نتفق على المواعيد".
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