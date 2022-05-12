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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/وزير-الدفاع-الأمريكي-يبحث-مع-نظيره-الأوكراني-أخر-تطورات-الأزمة-الأوكرانية-1062166320.html
وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الأوكراني أخر تطورات الأزمة الأوكرانية
وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الأوكراني أخر تطورات الأزمة الأوكرانية
بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظيره الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أخر تطورات الأزمة الأوكرانية، والجهود الأمريكية والعالمية لتقديم المساعدة الأمنية... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T23:36+0000
2022-05-12T23:36+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، جون كيربي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "بحث لويد أوستن، مع نظيره الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الوضع على الأرض في شرق أوكرانيا وآخر المستجدات بشأن جهود المساعدة الأمنية الأمريكية والدولية" إلى السلطات الاوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/رئيس-برازيلي-سابق-خطأ-من-أمريكا-وراء-العملية-الروسية-في-أوكرانيا-1062127914.html
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أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الأوكراني أخر تطورات الأزمة الأوكرانية

23:36 GMT 12.05.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / MONEY SHARMA
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بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظيره الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أخر تطورات الأزمة الأوكرانية، والجهود الأمريكية والعالمية لتقديم المساعدة الأمنية إلى كييف.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، جون كيربي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "بحث لويد أوستن، مع نظيره الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الوضع على الأرض في شرق أوكرانيا وآخر المستجدات بشأن جهود المساعدة الأمنية الأمريكية والدولية" إلى السلطات الاوكرانية.
آليات عسكرية روسية في مقاطعة خاركوف الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رئيس برازيلي سابق: خطأ من أمريكا وراء العملية الروسية في أوكرانيا
06:31 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 15:49 GMT
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