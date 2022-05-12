https://arabic.sputniknews.com/20220512/وزير-الدفاع-الأمريكي-يفسر-تقديم-المساعدات-لكييف-بـمرحلة-خطيرة-للعملية-العسكرية-الروسية-1062126126.html
وزير الدفاع الأمريكي يفسر تقديم المساعدات لكييف بـ"مرحلة خطيرة" للعملية العسكرية الروسية
وزير الدفاع الأمريكي يفسر تقديم المساعدات لكييف بـ"مرحلة خطيرة" للعملية العسكرية الروسية
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة مع حلفاءها ستؤمن كييف بكافة الأسلحة اللازمة للدفاع، وذلك لأن العملية العسكرية الخاصة الروسية في... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T03:32+0000
2022-05-12T03:32+0000
2022-05-12T03:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن – سبوتنيك. وقال أوستن نقلاً عن المكتب الصحفي للبنتاغون: "الغزو الروسي دخل مرحلة جديدة لا تقل خطورة. لكننا سنواصل العمل معاً وبحزم من أجل تأمين أوكرانيا بجميع احتياجاتها للدفاع عن النفس الآن وفي المستقبل".وجاء هذا التصريح بعد لقاء وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره البريطاني، بين ووليس. وأكد أوستن أن الولايات المتحدة وبريطانيا حازمتان في تضامنهما مع جيش أوكرانيا وشعبها.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/أوستن-لا-توجد-أدلة-على-حشد-روسيا-قوات-ضخمة-على-حدود-دول-أعضاء-بالناتو-1060086318.html
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أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع الأمريكي يفسر تقديم المساعدات لكييف بـ"مرحلة خطيرة" للعملية العسكرية الروسية
03:32 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 03:33 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة مع حلفاءها ستؤمن كييف بكافة الأسلحة اللازمة للدفاع، وذلك لأن العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا دخلت في مرحلة جديدة لا تقل خطورة عن سابقاتها.
واشنطن – سبوتنيك
. وقال أوستن نقلاً عن المكتب الصحفي للبنتاغون: "الغزو الروسي دخل مرحلة جديدة لا تقل خطورة. لكننا سنواصل العمل معاً وبحزم من أجل تأمين أوكرانيا بجميع احتياجاتها للدفاع عن النفس الآن وفي المستقبل".
وجاء هذا التصريح بعد لقاء وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره البريطاني، بين ووليس. وأكد أوستن أن الولايات المتحدة وبريطانيا حازمتان في تضامنهما مع جيش أوكرانيا وشعبها.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية
الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.