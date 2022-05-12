https://arabic.sputniknews.com/20220512/وزير-الدفاع-البريطاني-لم-نقدم-مروحيات-أو-أسلحة-بعيدة-المدى-تسمح-لأوكرانيا-بشن-ضربات-داخل-روسيا-1062154551.html
وزير الدفاع البريطاني: لم نقدم مروحيات أو أسلحة بعيدة المدى تسمح لأوكرانيا بشن ضربات داخل روسيا
وزير الدفاع البريطاني: لم نقدم مروحيات أو أسلحة بعيدة المدى تسمح لأوكرانيا بشن ضربات داخل روسيا
أعلن وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، اليوم الخميس، أن بريطانيا لم تقدم إلى أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى تمكّنها من شن ضربات داخل روسيا. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T14:57+0000
2022-05-12T14:57+0000
2022-05-12T15:14+0000
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وزير الدفاع البريطاني: لم نقدم مروحيات أو أسلحة بعيدة المدى تسمح لأوكرانيا بشن ضربات داخل روسيا
14:57 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 15:14 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، اليوم الخميس، أن بريطانيا لم تقدم إلى أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى تمكّنها من شن ضربات داخل روسيا.