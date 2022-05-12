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https://arabic.sputniknews.com/20220512/وزير-الدفاع-البريطاني-لم-نقدم-مروحيات-أو-أسلحة-بعيدة-المدى-تسمح-لأوكرانيا-بشن-ضربات-داخل-روسيا-1062154551.html
وزير الدفاع البريطاني: لم نقدم مروحيات أو أسلحة بعيدة المدى تسمح لأوكرانيا بشن ضربات داخل روسيا
وزير الدفاع البريطاني: لم نقدم مروحيات أو أسلحة بعيدة المدى تسمح لأوكرانيا بشن ضربات داخل روسيا
أعلن وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، اليوم الخميس، أن بريطانيا لم تقدم إلى أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى تمكّنها من شن ضربات داخل روسيا. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
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وزير الدفاع البريطاني: لم نقدم مروحيات أو أسلحة بعيدة المدى تسمح لأوكرانيا بشن ضربات داخل روسيا

14:57 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 15:14 GMT 12.05.2022)
© flickr.com / UK Ministry of Defence الجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© flickr.com / UK Ministry of Defence
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أعلن وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، اليوم الخميس، أن بريطانيا لم تقدم إلى أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى تمكّنها من شن ضربات داخل روسيا.
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