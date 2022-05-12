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https://arabic.sputniknews.com/20220512/وزير-الدفاع-بريطانيا-تتسوق-من-العالم-لشراء-أسلحة-سوفيتية-وروسية-لتزويد-أوكرانيا-1062154430.html
وزير الدفاع: بريطانيا تتسوق من العالم لشراء أسلحة سوفيتية وروسية لتزويد أوكرانيا
وزير الدفاع: بريطانيا تتسوق من العالم لشراء أسلحة سوفيتية وروسية لتزويد أوكرانيا
قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن لندن تشتري الأسلحة السوفيتية والروسية في جميع أنحاء العالم من أجل نقلها إلى أوكرانيا. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T15:05+0000
2022-05-12T15:05+0000
رصد عسكري
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وبحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن والاس، قوله: "إن قسما كبيرا من وزارة الدفاع والملحقين العسكريين يبحثون في جميع أنحاء العالم".قال والاس: "إذا كنت تريد حقا فييجب نقلها إلى الأوكرانيين صباح الغد حتى يتمكنوا من مواصلة القتال والعثور على ما يمكنهم فعله والعثور على ما يحتاجون إليه".وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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رصد عسكري

وزير الدفاع: بريطانيا تتسوق من العالم لشراء أسلحة سوفيتية وروسية لتزويد أوكرانيا

15:05 GMT 12.05.2022
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دبابة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Egor Eryomov
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قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن لندن تشتري الأسلحة السوفيتية والروسية في جميع أنحاء العالم من أجل نقلها إلى أوكرانيا.
وبحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن والاس، قوله: "إن قسما كبيرا من وزارة الدفاع والملحقين العسكريين يبحثون في جميع أنحاء العالم".

ووفقا لوزير الدفاع البريطاني، تمتلك 23 دولة مخزونا من المعدات الروسية.

قال والاس: "إذا كنت تريد حقا فييجب نقلها إلى الأوكرانيين صباح الغد حتى يتمكنوا من مواصلة القتال والعثور على ما يمكنهم فعله والعثور على ما يحتاجون إليه".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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