https://arabic.sputniknews.com/20220512/وزير-خارجية-الولايات-المتحدة-يجري-مكالمة-هاتفية-مع-رئيس-أذربيجان-1062128458.html
وزير خارجية الولايات المتحدة يجري مكالمة هاتفية مع رئيس أذربيجان
وزير خارجية الولايات المتحدة يجري مكالمة هاتفية مع رئيس أذربيجان
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم أمس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T06:48+0000
2022-05-12T06:48+0000
2022-05-12T06:48+0000
العالم
أخبار أذربيجان
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وناقش الجانبان الخطوات الملموسة المستقبلية على طريق السلام في جنوب القوقاز، بما في ذلك ترسيم الحدود وفتح روابط النقل والاتصالات.هذا وقد هنأ بلنكين الرئيس الأذربيجاني بمناسبة الذكرى الـ99 لميلاد الزعيم الأذربيجاني الوطني حيدر علييف.من جانبه شكر الرئيس إلهام علييف بلينكين على التهنئة، حسب وكالة أنباء أذربيجان الحكومية.وتناول الطرفان المسائل المتعلقة بالأجندة الإنسانية الموجودة بين أرمينيا وأذربيجان.ونوقشت مسائل أمن الطاقة خلال المحادثة.وتبادل الطرفان الآراء حول إمكانيات تعزيز الحوار بين أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أذربيجان
وزير خارجية الولايات المتحدة يجري مكالمة هاتفية مع رئيس أذربيجان
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم أمس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
وناقش الجانبان الخطوات الملموسة المستقبلية على طريق السلام في جنوب القوقاز، بما في ذلك ترسيم الحدود وفتح روابط النقل والاتصالات.
هذا وقد هنأ بلنكين الرئيس الأذربيجاني بمناسبة الذكرى الـ99 لميلاد الزعيم الأذربيجاني الوطني حيدر علييف.
من جانبه شكر الرئيس إلهام علييف بلينكين على التهنئة، حسب وكالة أنباء أذربيجان الحكومية.
ونوقشت مسائل أمن الطاقة خلال المحادثة.
وتبادل الطرفان الآراء حول إمكانيات تعزيز الحوار بين أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية.