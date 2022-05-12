عربي
إعلام: السويد تخطط لتقديم طلب الانضمام إلى الناتو يوم الاثنين
https://arabic.sputniknews.com/20220512/وزير-خارجية-الولايات-المتحدة-يجري-مكالمة-هاتفية-مع-رئيس-أذربيجان-1062128458.html
وزير خارجية الولايات المتحدة يجري مكالمة هاتفية مع رئيس أذربيجان
وزير خارجية الولايات المتحدة يجري مكالمة هاتفية مع رئيس أذربيجان
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم أمس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T06:48+0000
2022-05-12T06:48+0000
العالم
أخبار أذربيجان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053478265_0:184:1791:1191_1920x0_80_0_0_db28894ae4e859be0982f8fd2476c33d.jpg
وناقش الجانبان الخطوات الملموسة المستقبلية على طريق السلام في جنوب القوقاز، بما في ذلك ترسيم الحدود وفتح روابط النقل والاتصالات.هذا وقد هنأ بلنكين الرئيس الأذربيجاني بمناسبة الذكرى الـ99 لميلاد الزعيم الأذربيجاني الوطني حيدر علييف.من جانبه شكر الرئيس إلهام علييف بلينكين على التهنئة، حسب وكالة أنباء أذربيجان الحكومية.وتناول الطرفان المسائل المتعلقة بالأجندة الإنسانية الموجودة بين أرمينيا وأذربيجان.ونوقشت مسائل أمن الطاقة خلال المحادثة.وتبادل الطرفان الآراء حول إمكانيات تعزيز الحوار بين أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053478265_63:0:1767:1278_1920x0_80_0_0_80ecc85447308717623b172ad8419e0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أذربيجان

وزير خارجية الولايات المتحدة يجري مكالمة هاتفية مع رئيس أذربيجان

06:48 GMT 12.05.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
تابعنا عبرTelegram
أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم أمس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
وناقش الجانبان الخطوات الملموسة المستقبلية على طريق السلام في جنوب القوقاز، بما في ذلك ترسيم الحدود وفتح روابط النقل والاتصالات.
هذا وقد هنأ بلنكين الرئيس الأذربيجاني بمناسبة الذكرى الـ99 لميلاد الزعيم الأذربيجاني الوطني حيدر علييف.
من جانبه شكر الرئيس إلهام علييف بلينكين على التهنئة، حسب وكالة أنباء أذربيجان الحكومية.
وتناول الطرفان المسائل المتعلقة بالأجندة الإنسانية الموجودة بين أرمينيا وأذربيجان.
ونوقشت مسائل أمن الطاقة خلال المحادثة.
وتبادل الطرفان الآراء حول إمكانيات تعزيز الحوار بين أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала