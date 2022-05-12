https://arabic.sputniknews.com/20220512/وكالة-الناتو-يمنح-العضوية-لفنلندا-والسويد-بسرعة--1062125980.html
وكالة: الناتو يمنح العضوية لفنلندا والسويد بسرعة
وكالة: الناتو يمنح العضوية لفنلندا والسويد بسرعة
ذكرت وكالة رويترز للأنباء، صباح اليوم الخميس، نقلا عن دبلوماسيين ومسؤولين، أن الناتو يتوقع أن تتقدم فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى الحلف "في الأيام المقبلة"... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T02:33+0000
2022-05-12T02:33+0000
2022-05-12T02:33+0000
فلندا
الناتو
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موسكو - سبوتنيك. وقال دبلوماسي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء: "نعم ونعم: سيتقدمون وسيتم منحهم العضوية".وفقا للمصادر، خلال التصديق على عضوية البلدين، والذي سيستغرق عاما واحدا، سيزيد الناتو من وجود القوات في شمال أوروبا ويجري المزيد من التدريبات العسكرية.وكانت وسائل إعلام فلندية قد ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل.وفي وقت سابق، قال إعلام محلي أن الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، سينشر رأيه حول عضوية البلاد المحتملة في الناتو في 12 مايو، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء سانا مارين.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/رئيسة-وراء-فنلندا-تقول-إن-انضمام-بلادها-للناتو-يعزز-أمن-مواطنيها-1062103311.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلندا, الناتو
وكالة: الناتو يمنح العضوية لفنلندا والسويد بسرعة
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ذكرت وكالة رويترز للأنباء، صباح اليوم الخميس، نقلا عن دبلوماسيين ومسؤولين، أن الناتو يتوقع أن تتقدم فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى الحلف "في الأيام المقبلة" ومنحهما العضوية بسرعة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال دبلوماسي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء: "نعم ونعم: سيتقدمون وسيتم منحهم العضوية".
وفقا للمصادر، خلال التصديق على عضوية البلدين، والذي سيستغرق عاما واحدا، سيزيد الناتو من وجود القوات في شمال أوروبا ويجري المزيد من التدريبات العسكرية.
وكانت وسائل إعلام فلندية قد ذكرت نقلا عن مصادر مطلعة بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب
الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل.
وفي وقت سابق، قال إعلام محلي أن الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، سينشر رأيه حول عضوية البلاد المحتملة في الناتو
في 12 مايو، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء سانا مارين.