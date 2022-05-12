https://arabic.sputniknews.com/20220512/وكالة-رئيس-فنلندا-يدعم-عضوية-الدولة-في-الناتو-1062129487.html
بيان: رئيس فنلندا يدعم عضوية الدولة في الناتو
بيان: رئيس فنلندا يدعم عضوية الدولة في الناتو
يجب على فنلندا التقدم بطلب فوري للانضمام إلى الناتو، وفقًا لبيان مشترك صادر عن الرئيس سولي نينيستو ورئيسة الحكومة سانا مارين. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T07:08+0000
2022-05-12T07:08+0000
2022-05-12T07:18+0000
فنلندا
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وقال البيان "يتعين على فنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى الناتو دون تأخير. ونأمل أن يتم اتخاذ الخطوات الوطنية التي لا تزال ضرورية لاتخاذ هذا القرار بسرعة خلال الأيام القليلة المقبلة".ستعزز عضوية الناتو أمن فنلندا.وكانت قد ذكرت وسائل إعلام فلندية نقلا عن مصادر مطلعة بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل.وكتبت صحيفة "هيلسينغين سانومات" الفنلندية نقلا عن المصادر قولها بأن "فنلندا والسويد تخططان لتقديم طلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل".وأشارت الصحيفة إلى أن الدولتين قد تسلمان طلبهما إلى المقر الرئيس للحلف في نفس الوقت.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فنلندا
بيان: رئيس فنلندا يدعم عضوية الدولة في الناتو
07:08 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 07:18 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
يجب على فنلندا التقدم بطلب فوري للانضمام إلى الناتو، وفقًا لبيان مشترك صادر عن الرئيس سولي نينيستو ورئيسة الحكومة سانا مارين.
وقال البيان "يتعين على فنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى الناتو
دون تأخير. ونأمل أن يتم اتخاذ الخطوات الوطنية التي لا تزال ضرورية لاتخاذ هذا القرار بسرعة خلال الأيام القليلة المقبلة".
ستعزز عضوية الناتو أمن فنلندا.
وكانت قد ذكرت وسائل إعلام فلندية نقلا عن مصادر مطلعة بأن فنلندا والسويد قد تتقدمان بطلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل.
وكتبت صحيفة "هيلسينغين سانومات" الفنلندية نقلا عن المصادر قولها بأن "فنلندا والسويد تخططان لتقديم طلب الانضمام إلى حلف "الناتو" مطلع الأسبوع المقبل".
وأشارت الصحيفة إلى أن الدولتين قد تسلمان طلبهما إلى المقر الرئيس للحلف في نفس الوقت.