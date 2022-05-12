الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي: تمديد حظر الطيران إلى مطارات جنوب ووسط روسيا
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمطار شيريمتيفو، الطيران الروسي "آيروفلوت"، موسكو، روسيا مارس 2021
© Sputnik . Alexei Maishev/
أعلنت الوكالة الفدرالية للنقل الجوي في روسيا "روس أفياتسيا"، اليوم الخميس، تمديد نظام الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات في جنوب ووسط روسيا حتى 19 أيار/مايو .
وجاء في بيان للوكالة: "تم تمديد القيود المؤقتة على الرحلات في 11 مطارًا روسيًا حتى الساعة 03:45 من يوم 19 أيار/مايو 2022".
ووفقا للوكالة، فإن الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول، وإليستا مقيدة مؤقتًا.
وتُنصح شركات الطيران الروسية بتنظيم نقل الركاب عبر طرق بديلة باستخدام مطارات سوتشي وفولغوغراد ومينيراليني فودي وستافروبول وموسكو، بينما تعمل بقية المطارات الروسية بشكل طبيعي.
هذا ويسري نظام تقييد الطيران على المطارات في جنوب ووسط روسيا منذ 24 شباط/فبراير.
ووفقا للوكالة، فإن الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، غيلندجيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف على الدون، سيمفيروبول، وإليستا مقيدة مؤقتًا.
وتُنصح شركات الطيران الروسية بتنظيم نقل الركاب عبر طرق بديلة باستخدام مطارات سوتشي وفولغوغراد ومينيراليني فودي وستافروبول وموسكو، بينما تعمل بقية المطارات الروسية بشكل طبيعي.
هذا ويسري نظام تقييد الطيران على المطارات في جنوب ووسط روسيا منذ 24 شباط/فبراير.