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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/-خبير-تحديد-منطقة-خيرسون-مسارا-للاندماج-مع-روسيا-سيكون-عامل-ضغط-على-أوكرانيا--1062149504.html
خبير: تحديد منطقة خيرسون مسارا للاندماج مع روسيا سيكون عامل ضغط على أوكرانيا
خبير: تحديد منطقة خيرسون مسارا للاندماج مع روسيا سيكون عامل ضغط على أوكرانيا
قال الكاتب والمحلل السياسي، ومدير المركز الثقافي العربي الروسي، مسلم شعيتو، إن قرار التشيك إرسال مرتزقة من مواطنيها إلى أوكرانيا، سينعكس سلبا على الأمن... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T13:52+0000
2022-05-12T13:52+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واعتبر شعيتو، في سياق حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن تحديد منطقة خيرسون كمسار الاندماج مع روسيا "خطوة إيجابية"، كما أنه سيكون عامل ضغط على أوكرانيا.وأضاف أن انضمام مواطنين من أوروبا إلى مرتزقة أوكرانيا لن يكون في صالح الدول الأوروبية، لأن هذه المجموعات عندما تمتلك خبرات المنظمات المتشددة المتعصبة والإرهابية وبعد انتهاء المعارك، ستعود وتمارس أدوارا ترسمها لها الولايات المتحدة داخل بلدانها.وحول اعترافات الولايات المتحدة بإرسال الأسلحة لأوكرانيا قبل الأزمة بفترة طويلة، أكد شعيتو أن كل ذلك يؤكد قيادة الولايات المتحدة لهذه الأزمة.وأوضح أن تحديد منطقة خيرسون مسار الاندماج مع روسيا يعتبر خطوة إيجابية تنعكس إيجابا على المواطنين في خيرسون التي تعتبر امتدادا لروسيا كما سيكون عامل ضغط على السلطات الأوكرانية.في سياق متصل، قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية في منطقة خيرسون لـ"سبوتنيك" إن المنطقة لن تحيد عن طريق الاندماج في روسيا، مستبعدا العودة تحت سيطرة أوكرانيا، وأوضح ستريموسوف: "لقد حددت منطقة خيرسون مسارا للاندماج في روسيا الاتحادية ولن تحيد عن المسار المختار".وخلال عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون بأكملها جنوبي البلاد، وتم تشكيل الإدارات المدنية والعسكرية في المنطقة، وبدأت القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية بالبث في المدينة، ويتم استعادة التواصل التجاري والإداري مع شبه جزيرة القرم.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير: تحديد منطقة خيرسون مسارا للاندماج مع روسيا سيكون عامل ضغط على أوكرانيا

13:52 GMT 12.05.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورقوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022
قوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
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قال الكاتب والمحلل السياسي، ومدير المركز الثقافي العربي الروسي، مسلم شعيتو، إن قرار التشيك إرسال مرتزقة من مواطنيها إلى أوكرانيا، سينعكس سلبا على الأمن الأوروبي.
واعتبر شعيتو، في سياق حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن تحديد منطقة خيرسون كمسار الاندماج مع روسيا "خطوة إيجابية"، كما أنه سيكون عامل ضغط على أوكرانيا.
وأوضح المحلل السياسي أن "القرار الذي اتخذته الإدارة التشيكية يعبر عن مدى الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على الدول الأوروبية".
وأضاف أن انضمام مواطنين من أوروبا إلى مرتزقة أوكرانيا لن يكون في صالح الدول الأوروبية، لأن هذه المجموعات عندما تمتلك خبرات المنظمات المتشددة المتعصبة والإرهابية وبعد انتهاء المعارك، ستعود وتمارس أدوارا ترسمها لها الولايات المتحدة داخل بلدانها.
وحول اعترافات الولايات المتحدة بإرسال الأسلحة لأوكرانيا قبل الأزمة بفترة طويلة، أكد شعيتو أن كل ذلك يؤكد قيادة الولايات المتحدة لهذه الأزمة.
وأوضح أن تحديد منطقة خيرسون مسار الاندماج مع روسيا يعتبر خطوة إيجابية تنعكس إيجابا على المواطنين في خيرسون التي تعتبر امتدادا لروسيا كما سيكون عامل ضغط على السلطات الأوكرانية.
في سياق متصل، قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الإقليمية في منطقة خيرسون لـ"سبوتنيك" إن المنطقة لن تحيد عن طريق الاندماج في روسيا، مستبعدا العودة تحت سيطرة أوكرانيا، وأوضح ستريموسوف: "لقد حددت منطقة خيرسون مسارا للاندماج في روسيا الاتحادية ولن تحيد عن المسار المختار".
وخلال عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا، سيطر الجيش الروسي على منطقة خيرسون بأكملها جنوبي البلاد، وتم تشكيل الإدارات المدنية والعسكرية في المنطقة، وبدأت القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية بالبث في المدينة، ويتم استعادة التواصل التجاري والإداري مع شبه جزيرة القرم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:36 GMT
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