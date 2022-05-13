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https://arabic.sputniknews.com/20220513/أحداث-الأسبوع-في-صور-1062172125.html
أحداث الأسبوع في صور
أحداث الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T11:41+0000
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фото, صور, وسائط متعددة

أحداث الأسبوع في صور

11:41 GMT 13.05.2022
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Luca Bruno

الفرقة الغنائية Subwoolfer من النرويج تؤدي أغنية Give The Wolf A Banana خلال نصف النهائي الأول في مسابقة يوروفيجن Song في تورينو، إيطاليا، 10 مايو 2022

الفرقة الغنائية Subwoolfer من النرويج تؤدي أغنية Give The Wolf A Banana خلال نصف النهائي الأول في مسابقة يوروفيجن Song في تورينو، إيطاليا، 10 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Luca Bruno

الفرقة الغنائية Subwoolfer من النرويج تؤدي أغنية Give The Wolf A Banana خلال نصف النهائي الأول في مسابقة يوروفيجن Song في تورينو، إيطاليا، 10 مايو 2022

© AP Photo / Marcio J. Sanchez

يعمل رجال الإطفاء على إخماد هيكل مشتعل أثناء حريق غابات الأربعاء 11 مايو 2022، في لاجونا نيجيل، كاليفورنيا.

يعمل رجال الإطفاء على إخماد هيكل مشتعل أثناء حريق غابات الأربعاء 11 مايو 2022، في لاجونا نيجيل، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Marcio J. Sanchez

يعمل رجال الإطفاء على إخماد هيكل مشتعل أثناء حريق غابات الأربعاء 11 مايو 2022، في لاجونا نيجيل، كاليفورنيا.

© Sputnik . Alexey Danichev  / الذهاب إلى بنك الصور

المشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" المكرس للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في سانت بطرسبورغ، روسيا 9 مايو/أيار 2022

المشاركون في مسيرة &quot;الفوج الخالد&quot; المكرس للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في سانت بطرسبورغ، روسيا 9 مايو/أيار 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Danichev
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المشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" المكرس للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في سانت بطرسبورغ، روسيا 9 مايو/أيار 2022

© AP Photo / Rich Pedroncelliعضو الجمعية الجمهوري ثورستون سميث يحصل على ضفدعه "جامبر" ليأخذ قفزة أثناء فعالية "كابيتول فروغ" في ساكرامنتو، كاليفورنيا، 11 مايو 2022. شارك المشرعون وأعضاء الهيئة التشريعية في هذا الحدث، وهذا لم يحدث يقام منذ عام 2019. يروج هذا الحدث لمعرض مقاطعة كالافيراس ويوبيل جامبنغ فروغ الذي سيعقد في الفترة من 19 إلى 22 مايو.
عضو الجمعية الجمهوري ثورستون سميث يحصل على ضفدعه جامبر ليأخذ قفزة أثناء فعالية كابيتول فروغ في ساكرامنتو، كاليفورنيا، 11 مايو 2022. شارك المشرعون وأعضاء الهيئة التشريعية في هذا الحدث، وهذا لم يحدث يقام منذ عام 2019. يروج هذا الحدث لمعرض مقاطعة كالافيراس ويوبيل جامبنغ فروغ الذي سيعقد في الفترة من 19 إلى 22 مايو. - سبوتنيك عربي
4/28
© AP Photo / Rich Pedroncelli
عضو الجمعية الجمهوري ثورستون سميث يحصل على ضفدعه "جامبر" ليأخذ قفزة أثناء فعالية "كابيتول فروغ" في ساكرامنتو، كاليفورنيا، 11 مايو 2022. شارك المشرعون وأعضاء الهيئة التشريعية في هذا الحدث، وهذا لم يحدث يقام منذ عام 2019. يروج هذا الحدث لمعرض مقاطعة كالافيراس ويوبيل جامبنغ فروغ الذي سيعقد في الفترة من 19 إلى 22 مايو.
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikaraمواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام مكتب رئيس الوزراء في سريلانكا، 9 مايو 2022
مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام مكتب رئيس الوزراء في سريلانكا، 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام مكتب رئيس الوزراء في سريلانكا، 9 مايو 2022
© AP Photo / Fareed Khanينام العمال على منتصف الطريق خلال صباح صيفي حار مبكرًا في كراتشي، باكستان، 11 مايو 2022. استمرت مدينة كراتشي الساحلية الباكستانية وبعض الأجزاء الأخرى من البلاد في مواجهة موجة حر شديدة في هذه الأيام.
ينام العمال على منتصف الطريق خلال صباح صيفي حار مبكرًا في كراتشي، باكستان، 11 مايو 2022. استمرت مدينة كراتشي الساحلية الباكستانية وبعض الأجزاء الأخرى من البلاد في مواجهة موجة حر شديدة في هذه الأيام. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fareed Khan
ينام العمال على منتصف الطريق خلال صباح صيفي حار مبكرًا في كراتشي، باكستان، 11 مايو 2022. استمرت مدينة كراتشي الساحلية الباكستانية وبعض الأجزاء الأخرى من البلاد في مواجهة موجة حر شديدة في هذه الأيام.
© AFP 2022 / Vyacheslav Oseledko جنود حرس الشرف القرغيزيون يطلقون رصاصة التحية في نصب الشعلة الخالدة خلال احتفالات يوم النصر في بيشكيك في 9 مايو 2022. تحتفل قيرغيزستان بالذكرى الـ 77 لانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى.
جنود حرس الشرف القرغيزيون يطلقون رصاصة التحية في نصب الشعلة الخالدة خلال احتفالات يوم النصر في بيشكيك في 9 مايو 2022. تحتفل قيرغيزستان بالذكرى الـ 77 لانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Vyacheslav Oseledko
جنود حرس الشرف القرغيزيون يطلقون رصاصة التحية في نصب الشعلة الخالدة خلال احتفالات يوم النصر في بيشكيك في 9 مايو 2022. تحتفل قيرغيزستان بالذكرى الـ 77 لانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى.
© AP Photo / Andre Pennerزائر يقلد حيوانًا محبوسًا وهو يتسلق هيكلاً فنيًا أنشأه الفنان البرازيلي إدواردو سرور على طول شارع باوليستا في ساو باولو، البرازيل، 6 مايو 2022. وفقًا للفنان، معرض "Vida Livre"، أو "حياة حرة" "يهدف إلى حث المجتمع على إعادة التفكير في ثقافة الحيوانات المحاصرة للترفيه البشري.
زائر يقلد حيوانًا محبوسًا وهو يتسلق هيكلاً فنيًا أنشأه الفنان البرازيلي إدواردو سرور على طول شارع باوليستا في ساو باولو، البرازيل، 6 مايو 2022. وفقًا للفنان، معرض Vida Livre، أو حياة حرة يهدف إلى حث المجتمع على إعادة التفكير في ثقافة الحيوانات المحاصرة للترفيه البشري. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andre Penner
زائر يقلد حيوانًا محبوسًا وهو يتسلق هيكلاً فنيًا أنشأه الفنان البرازيلي إدواردو سرور على طول شارع باوليستا في ساو باولو، البرازيل، 6 مايو 2022. وفقًا للفنان، معرض "Vida Livre"، أو "حياة حرة" "يهدف إلى حث المجتمع على إعادة التفكير في ثقافة الحيوانات المحاصرة للترفيه البشري.
© Sputnik . Dmitry Makeev  / الذهاب إلى بنك الصورالعرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في سيمفيروبول، روسيا 9 مايو 2022
العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في سيمفيروبول، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Dmitry Makeev
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العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في سيمفيروبول، روسيا 9 مايو 2022
© AP Photo / Ismael Franciscoنُقل عامل إنقاذ وكلب البحث الخاص به على مجرفة جرافة أرضية للبحث عن ناجين في موقع انفجار مميت قبل يومين دمر فندق ساراتوجا من فئة الخمس نجوم في هافانا القديمة، كوبا، 8 مايو 2022.
نُقل عامل إنقاذ وكلب البحث الخاص به على مجرفة جرافة أرضية للبحث عن ناجين في موقع انفجار مميت قبل يومين دمر فندق ساراتوجا من فئة الخمس نجوم في هافانا القديمة، كوبا، 8 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ismael Francisco
نُقل عامل إنقاذ وكلب البحث الخاص به على مجرفة جرافة أرضية للبحث عن ناجين في موقع انفجار مميت قبل يومين دمر فندق ساراتوجا من فئة الخمس نجوم في هافانا القديمة، كوبا، 8 مايو 2022.
© AP Photo / Jonathan Brady/Poolمن اليسار، الأميرة البريطانية آن، الأميرة الملكية، إلى اليسار، الأمير تشارلز وكاميلا، دوقة كورنوال، يسيران على الدرج، خلال حفل رويال جاردن، الذي أقيم في قصر باكنغهام في لندن، 11 مايو 2022.
من اليسار، الأميرة البريطانية آن، الأميرة الملكية، إلى اليسار، الأمير تشارلز وكاميلا، دوقة كورنوال، يسيران على الدرج، خلال حفل رويال جاردن، الذي أقيم في قصر باكنغهام في لندن، 11 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jonathan Brady/Pool
من اليسار، الأميرة البريطانية آن، الأميرة الملكية، إلى اليسار، الأمير تشارلز وكاميلا، دوقة كورنوال، يسيران على الدرج، خلال حفل رويال جاردن، الذي أقيم في قصر باكنغهام في لندن، 11 مايو 2022.
© AFP 2022 / Sajjad Hussainالهندوس يصلون في المياه الملوثة لنهر يامونا المحملة بالرغوة، في يوم صيفي حار في نيودلهي، الهند7 مايو 2022.
الهندوس يصلون في المياه الملوثة لنهر يامونا المحملة بالرغوة، في يوم صيفي حار في نيودلهي، الهند7 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Sajjad Hussain
الهندوس يصلون في المياه الملوثة لنهر يامونا المحملة بالرغوة، في يوم صيفي حار في نيودلهي، الهند7 مايو 2022.
© AFP 2022 / Yasin Akgulاحتفل مشجعو طرابزون سبور بفوزهم بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، في اسطنبول 8 مايو 2022. فاز "طرابزون سبور" بلقب الدوري التركي الممتاز في 30 أبريل 2022 لأول مرة منذ 38 عامًا.
احتفل مشجعو طرابزون سبور بفوزهم بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، في اسطنبول 8 مايو 2022. فاز طرابزون سبور بلقب الدوري التركي الممتاز في 30 أبريل 2022 لأول مرة منذ 38 عامًا. - سبوتنيك عربي
13/28
© AFP 2022 / Yasin Akgul
احتفل مشجعو طرابزون سبور بفوزهم بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، في اسطنبول 8 مايو 2022. فاز "طرابزون سبور" بلقب الدوري التركي الممتاز في 30 أبريل 2022 لأول مرة منذ 38 عامًا.
© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca عرض مجموعة أزياء السباحة للمصمم إيتام في دومين دي مورتولي في سارتين، في جزيرة كورسيكا الفرنسية على البحر المتوسط ، 12 مايو 2022.
عرض مجموعة أزياء السباحة للمصمم إيتام في دومين دي مورتولي في سارتين، في جزيرة كورسيكا الفرنسية على البحر المتوسط ، 12 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
14/28
© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca
عرض مجموعة أزياء السباحة للمصمم إيتام في دومين دي مورتولي في سارتين، في جزيرة كورسيكا الفرنسية على البحر المتوسط ، 12 مايو 2022.
© Sputnik . Alexander Galperin / الذهاب إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية في مدينة بوباسنايا، جمهورية لوغانسك الشعبية 10 مايو 2022
القوات المسلحة الروسية في مدينة بوباسنايا، جمهورية لوغانسك الشعبية 10 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexander Galperin
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القوات المسلحة الروسية في مدينة بوباسنايا، جمهورية لوغانسك الشعبية 10 مايو 2022
© AFP 2022 / Mohammed Abedفنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار 2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة "الجزيرة"، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. قتلت أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي في 11 مايو 2022، أثناء تغطيتها لأحداث جنين في الضفة الغربية المحتلة. كانت من بين أبرز الشخصيات في وسائل الإعلام العربية، وأشيد بها على نطاق واسع لشجاعتها واحترافها.
فنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة الجزيرة، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Mohammed Abed
فنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار 2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة "الجزيرة"، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. قتلت أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي في 11 مايو 2022، أثناء تغطيتها لأحداث جنين في الضفة الغربية المحتلة. كانت من بين أبرز الشخصيات في وسائل الإعلام العربية، وأشيد بها على نطاق واسع لشجاعتها واحترافها.
© AP Photo / Alvaro Barrientos

إحدى المشاركات في حفل ''لاس دونسيلاس'' (عوانس)، تحمل سلة مغطاة بقطعة قماش بيضاء تنقل رغيف خبز على رأسها، خلال "موكب خبز القديس"، حفل تكريم القديس دومينغو دي لا كالزادا (1019-1109) الذي ساعد الفقراء والحجاج، في سانتو دومينغو دي لا كالزادا، شمال إسبانيا 11 مايو 2022. لقد مر عامان منذ آخر إجراء بسبب قيود كوفيد-19.

إحدى المشاركات في حفل &#x27;&#x27;لاس دونسيلاس&#x27;&#x27; (عوانس)، تحمل سلة مغطاة بقطعة قماش بيضاء تنقل رغيف خبز على رأسها، خلال &quot;موكب خبز القديس&quot;، حفل تكريم القديس دومينغو دي لا كالزادا (1019-1109) الذي ساعد الفقراء والحجاج، في سانتو دومينغو دي لا كالزادا، شمال إسبانيا 11 مايو 2022. لقد مر عامان منذ آخر إجراء بسبب قيود كوفيد-19. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alvaro Barrientos

إحدى المشاركات في حفل ''لاس دونسيلاس'' (عوانس)، تحمل سلة مغطاة بقطعة قماش بيضاء تنقل رغيف خبز على رأسها، خلال "موكب خبز القديس"، حفل تكريم القديس دومينغو دي لا كالزادا (1019-1109) الذي ساعد الفقراء والحجاج، في سانتو دومينغو دي لا كالزادا، شمال إسبانيا 11 مايو 2022. لقد مر عامان منذ آخر إجراء بسبب قيود كوفيد-19.

© AFP 2022 / Ishara S. Kodikaraحمالات معلقة على سور مبنى المكتب الرئاسي لسريلانكا، كعلامة احتجاج للمطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في كولومبو في 7 مايو 2022. أعلن رئيس سريلانكا في 6 مايو حالة الطوارئ للمرة الثانية في غضون خمسة أسابيع ، مما أعطى قوات الأمن سلطات واسعة وسط إضراب على مستوى البلاد من قبل المتظاهرين الغاضبين الذين ألقوا باللوم عليه في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
حمالات معلقة على سور مبنى المكتب الرئاسي لسريلانكا، كعلامة احتجاج للمطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في كولومبو في 7 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
18/28
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
حمالات معلقة على سور مبنى المكتب الرئاسي لسريلانكا، كعلامة احتجاج للمطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في كولومبو في 7 مايو 2022. أعلن رئيس سريلانكا في 6 مايو حالة الطوارئ للمرة الثانية في غضون خمسة أسابيع ، مما أعطى قوات الأمن سلطات واسعة وسط إضراب على مستوى البلاد من قبل المتظاهرين الغاضبين الذين ألقوا باللوم عليه في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
© AFP 2022 / Said Khatibمربيو النحل فلسطينيون يجمعون العسل في المنحل خلال موسم الحصاد السنوي في خان يونس جنوب قطاع غزة، فلسطين، 9 مايو 2022.
مربيو النحل فلسطينيون يجمعون العسل في المنحل خلال موسم الحصاد السنوي في خان يونس جنوب قطاع غزة، فلسطين، 9 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
19/28
© AFP 2022 / Said Khatib
مربيو النحل فلسطينيون يجمعون العسل في المنحل خلال موسم الحصاد السنوي في خان يونس جنوب قطاع غزة، فلسطين، 9 مايو 2022.
© AFP 2022 / Anthony Wallaceيقف الفنانونفي طابور قبل بدء فعالية ثقافية في مجمع البيت الأزرق، بعد يوم من افتتاحه للجمهور بعد وعد حملته الانتخابية من قبل الرئيس يون سوك يول، في سئول في 11 مايو 2022
يقف الفنانونفي طابور قبل بدء فعالية ثقافية في مجمع البيت الأزرق، بعد يوم من افتتاحه للجمهور بعد وعد حملته الانتخابية من قبل الرئيس يون سوك يول، في سئول في 11 مايو 2022 - سبوتنيك عربي
20/28
© AFP 2022 / Anthony Wallace
يقف الفنانونفي طابور قبل بدء فعالية ثقافية في مجمع البيت الأزرق، بعد يوم من افتتاحه للجمهور بعد وعد حملته الانتخابية من قبل الرئيس يون سوك يول، في سئول في 11 مايو 2022
© AP Photo / Kin Cheungفتاة ترتدي كمامة، تهرب من لعبة غوريلا في حديقة في هونغ كونغ، 9 مايو 2022.
فتاة ترتدي كمامة، تهرب من لعبة غوريلا في حديقة في هونغ كونغ، 9 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Kin Cheung
فتاة ترتدي كمامة، تهرب من لعبة غوريلا في حديقة في هونغ كونغ، 9 مايو 2022.
© AP Photo / Amr Nabilمزارع يحمل حزمة قمح في مزرعة في محافظة الشرقية بدلتا النيل، 11 مايو 2022. تحاول مصر زيادة إنتاجها المحلي من القمح حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى إجهاد الإمدادات الدولية من الحبوب. تمثل أوكرانيا وروسيا ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، والتي تعتمد عليها دول في الشرق الأوسط وأفريقيا لإطعام ملايين الأشخاص الذين يعيشون على الخبز المدعوم.
مزارع يحمل حزمة قمح في مزرعة في محافظة الشرقية بدلتا النيل، 11 مايو 2022. تحاول مصر زيادة إنتاجها المحلي من القمح حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى إجهاد الإمدادات الدولية من الحبوب. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Amr Nabil
مزارع يحمل حزمة قمح في مزرعة في محافظة الشرقية بدلتا النيل، 11 مايو 2022. تحاول مصر زيادة إنتاجها المحلي من القمح حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى إجهاد الإمدادات الدولية من الحبوب. تمثل أوكرانيا وروسيا ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، والتي تعتمد عليها دول في الشرق الأوسط وأفريقيا لإطعام ملايين الأشخاص الذين يعيشون على الخبز المدعوم.
© AP Photo / Ramon Espinosaرجال الإطفاء يرشون شاحنة صهريجية بالماء لتبريدها أثناء إخراجها من موقع الانفجار المميت الذي دمر فندق ساراتوجا من فئة الخمس نجوم، في هافانا، كوبا، 6 مايو 2022. تسبب انفجار قوي على ما يبدو تسبب تسرب للغاز الطبيعي في مقتل 18 شخصا على الأقل بينهم امرأة حامل وطفل ، وإصابة العشرات الجمعة عندما فجرت الجدران الخارجية للفندق الفاخر في قلب العاصمة الكوبية.
رجال الإطفاء يرشون شاحنة صهريجية بالماء لتبريدها أثناء إخراجها من موقع الانفجار المميت الذي دمر فندق ساراتوجا من فئة الخمس نجوم، في هافانا، كوبا، 6 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ramon Espinosa
رجال الإطفاء يرشون شاحنة صهريجية بالماء لتبريدها أثناء إخراجها من موقع الانفجار المميت الذي دمر فندق ساراتوجا من فئة الخمس نجوم، في هافانا، كوبا، 6 مايو 2022. تسبب انفجار قوي على ما يبدو تسبب تسرب للغاز الطبيعي في مقتل 18 شخصا على الأقل بينهم امرأة حامل وطفل ، وإصابة العشرات الجمعة عندما فجرت الجدران الخارجية للفندق الفاخر في قلب العاصمة الكوبية.
© AP Photo / Andreea Alexandruيتم فحص قطة من قبل قاضٍ خلال مسابقة "سوفيسكات" الدولية لجمال القطط في بوخارست، رومانيا، 7 مايو 2022.
يتم فحص قطة من قبل قاضٍ خلال مسابقة سوفيسكات الدولية لجمال القطط في بوخارست، رومانيا، 7 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andreea Alexandru
يتم فحص قطة من قبل قاضٍ خلال مسابقة "سوفيسكات" الدولية لجمال القطط في بوخارست، رومانيا، 7 مايو 2022.
© AFP 2022 / WANG ZHAOأشخاص يمارسون التمارين الرياضية في حديقة في بكين، الصين 8 مايو 2022.
أشخاص يمارسون التمارين الرياضية في حديقة في بكين، الصين 8 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / WANG ZHAO
أشخاص يمارسون التمارين الرياضية في حديقة في بكين، الصين 8 مايو 2022.
© AP Photo / Ng Han Guanالزوار ينظرون من شرفة في منطقة مركز تجاري هادئة مع متاجر التجزئة والمطاعم المغلقة التي تقدم الوجبات الجاهزة فقط في بكين، الصين، 10 مايو 2022.
الزوار ينظرون من شرفة في منطقة مركز تجاري هادئة مع متاجر التجزئة والمطاعم المغلقة التي تقدم الوجبات الجاهزة فقط في بكين، الصين، 10 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
26/28
© AP Photo / Ng Han Guan
الزوار ينظرون من شرفة في منطقة مركز تجاري هادئة مع متاجر التجزئة والمطاعم المغلقة التي تقدم الوجبات الجاهزة فقط في بكين، الصين، 10 مايو 2022.
© AFP 2022 / Sanjay Kanojiaرجل يسير على طول رصيف مصنوع من مكعبات بلاستيكية على مياه نهر يامونا في مدينة الله أباد، الهند في 11 مايو 2022.
رجل يسير على طول رصيف مصنوع من مكعبات بلاستيكية على مياه نهر يامونا في مدينة الله أباد، الهند في 11 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Sanjay Kanojia
رجل يسير على طول رصيف مصنوع من مكعبات بلاستيكية على مياه نهر يامونا في مدينة الله أباد، الهند في 11 مايو 2022.
© AFP 2022 / Manan Vatsyayanaنساء يلتقطن الصور في مقهى "3 حوريات البحر"، وهو مكان شهير للتصوير على الإنستغرام في مدينة باتايا، تايلاند 8 مايو 2022.
نساء يلتقطن الصور في مقهى 3 حوريات البحر، وهو مكان شهير للتصوير على الإنستغرام في مدينة باتايا، تايلاند 8 مايو 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Manan Vatsyayana
نساء يلتقطن الصور في مقهى "3 حوريات البحر"، وهو مكان شهير للتصوير على الإنستغرام في مدينة باتايا، تايلاند 8 مايو 2022.
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