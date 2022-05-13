https://arabic.sputniknews.com/20220513/أحداث-الأسبوع-في-صور-1062172125.html
أحداث الأسبوع في صور
أحداث الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T11:41+0000
2022-05-13T11:41+0000
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صور
وسائط متعددة
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
фото, صور, وسائط متعددة
أحداث الأسبوع في صور تابعنا عبر
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" ألبوم صور لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© AP Photo / Luca Bruno
الفرقة الغنائية Subwoolfer من النرويج تؤدي أغنية Give The Wolf A Banana خلال نصف النهائي الأول في مسابقة يوروفيجن Song في تورينو، إيطاليا، 10 مايو 2022
الفرقة الغنائية Subwoolfer من النرويج تؤدي أغنية Give The Wolf A Banana خلال نصف النهائي الأول في مسابقة يوروفيجن Song في تورينو، إيطاليا، 10 مايو 2022
© AP Photo / Marcio J. Sanchez
يعمل رجال الإطفاء على إخماد هيكل مشتعل أثناء حريق غابات الأربعاء 11 مايو 2022، في لاجونا نيجيل، كاليفورنيا.
يعمل رجال الإطفاء على إخماد هيكل مشتعل أثناء حريق غابات الأربعاء 11 مايو 2022، في لاجونا نيجيل، كاليفورنيا.
© Sputnik . Alexey Danichev / الذهاب إلى بنك الصور
المشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" المكرس للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في سانت بطرسبورغ، روسيا 9 مايو/أيار 2022
المشاركون في مسيرة "الفوج الخالد" المكرس للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في سانت بطرسبورغ، روسيا 9 مايو/أيار 2022
© AP Photo / Rich Pedroncelli عضو الجمعية الجمهوري ثورستون سميث يحصل على ضفدعه "جامبر" ليأخذ قفزة أثناء فعالية "كابيتول فروغ" في ساكرامنتو، كاليفورنيا، 11 مايو 2022. شارك المشرعون وأعضاء الهيئة التشريعية في هذا الحدث، وهذا لم يحدث يقام منذ عام 2019. يروج هذا الحدث لمعرض مقاطعة كالافيراس ويوبيل جامبنغ فروغ الذي سيعقد في الفترة من 19 إلى 22 مايو.
عضو الجمعية الجمهوري ثورستون سميث يحصل على ضفدعه "جامبر" ليأخذ قفزة أثناء فعالية "كابيتول فروغ" في ساكرامنتو، كاليفورنيا، 11 مايو 2022. شارك المشرعون وأعضاء الهيئة التشريعية في هذا الحدث، وهذا لم يحدث يقام منذ عام 2019. يروج هذا الحدث لمعرض مقاطعة كالافيراس ويوبيل جامبنغ فروغ الذي سيعقد في الفترة من 19 إلى 22 مايو.
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام مكتب رئيس الوزراء في سريلانكا، 9 مايو 2022
مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام مكتب رئيس الوزراء في سريلانكا، 9 مايو 2022
© AP Photo / Fareed Khan ينام العمال على منتصف الطريق خلال صباح صيفي حار مبكرًا في كراتشي، باكستان، 11 مايو 2022. استمرت مدينة كراتشي الساحلية الباكستانية وبعض الأجزاء الأخرى من البلاد في مواجهة موجة حر شديدة في هذه الأيام.
ينام العمال على منتصف الطريق خلال صباح صيفي حار مبكرًا في كراتشي، باكستان، 11 مايو 2022. استمرت مدينة كراتشي الساحلية الباكستانية وبعض الأجزاء الأخرى من البلاد في مواجهة موجة حر شديدة في هذه الأيام.
© AFP 2022 / Vyacheslav Oseledko جنود حرس الشرف القرغيزيون يطلقون رصاصة التحية في نصب الشعلة الخالدة خلال احتفالات يوم النصر في بيشكيك في 9 مايو 2022. تحتفل قيرغيزستان بالذكرى الـ 77 لانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى.
جنود حرس الشرف القرغيزيون يطلقون رصاصة التحية في نصب الشعلة الخالدة خلال احتفالات يوم النصر في بيشكيك في 9 مايو 2022. تحتفل قيرغيزستان بالذكرى الـ 77 لانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى.
© AP Photo / Andre Penner زائر يقلد حيوانًا محبوسًا وهو يتسلق هيكلاً فنيًا أنشأه الفنان البرازيلي إدواردو سرور على طول شارع باوليستا في ساو باولو، البرازيل، 6 مايو 2022. وفقًا للفنان، معرض "Vida Livre"، أو "حياة حرة" "يهدف إلى حث المجتمع على إعادة التفكير في ثقافة الحيوانات المحاصرة للترفيه البشري.
زائر يقلد حيوانًا محبوسًا وهو يتسلق هيكلاً فنيًا أنشأه الفنان البرازيلي إدواردو سرور على طول شارع باوليستا في ساو باولو، البرازيل، 6 مايو 2022. وفقًا للفنان، معرض "Vida Livre"، أو "حياة حرة" "يهدف إلى حث المجتمع على إعادة التفكير في ثقافة الحيوانات المحاصرة للترفيه البشري.
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصور العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في سيمفيروبول، روسيا 9 مايو 2022
العرض العسكري المخصص للذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى في سيمفيروبول، روسيا 9 مايو 2022
© AP Photo / Ismael Francisco نُقل عامل إنقاذ وكلب البحث الخاص به على مجرفة جرافة أرضية للبحث عن ناجين في موقع انفجار مميت قبل يومين دمر فندق ساراتوجا من فئة الخمس نجوم في هافانا القديمة، كوبا، 8 مايو 2022.
نُقل عامل إنقاذ وكلب البحث الخاص به على مجرفة جرافة أرضية للبحث عن ناجين في موقع انفجار مميت قبل يومين دمر فندق ساراتوجا من فئة الخمس نجوم في هافانا القديمة، كوبا، 8 مايو 2022.
© AP Photo / Jonathan Brady/Pool من اليسار، الأميرة البريطانية آن، الأميرة الملكية، إلى اليسار، الأمير تشارلز وكاميلا، دوقة كورنوال، يسيران على الدرج، خلال حفل رويال جاردن، الذي أقيم في قصر باكنغهام في لندن، 11 مايو 2022.
من اليسار، الأميرة البريطانية آن، الأميرة الملكية، إلى اليسار، الأمير تشارلز وكاميلا، دوقة كورنوال، يسيران على الدرج، خلال حفل رويال جاردن، الذي أقيم في قصر باكنغهام في لندن، 11 مايو 2022.
© AFP 2022 / Sajjad Hussain الهندوس يصلون في المياه الملوثة لنهر يامونا المحملة بالرغوة، في يوم صيفي حار في نيودلهي، الهند7 مايو 2022.
الهندوس يصلون في المياه الملوثة لنهر يامونا المحملة بالرغوة، في يوم صيفي حار في نيودلهي، الهند7 مايو 2022.
© AFP 2022 / Yasin Akgul احتفل مشجعو طرابزون سبور بفوزهم بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، في اسطنبول 8 مايو 2022. فاز "طرابزون سبور" بلقب الدوري التركي الممتاز في 30 أبريل 2022 لأول مرة منذ 38 عامًا.
احتفل مشجعو طرابزون سبور بفوزهم بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، في اسطنبول 8 مايو 2022. فاز "طرابزون سبور" بلقب الدوري التركي الممتاز في 30 أبريل 2022 لأول مرة منذ 38 عامًا.
© AFP 2022 / Pascal Pochard-Casabianca عرض مجموعة أزياء السباحة للمصمم إيتام في دومين دي مورتولي في سارتين، في جزيرة كورسيكا الفرنسية على البحر المتوسط ، 12 مايو 2022.
عرض مجموعة أزياء السباحة للمصمم إيتام في دومين دي مورتولي في سارتين، في جزيرة كورسيكا الفرنسية على البحر المتوسط ، 12 مايو 2022.
© Sputnik . Alexander Galperin / الذهاب إلى بنك الصور القوات المسلحة الروسية في مدينة بوباسنايا، جمهورية لوغانسك الشعبية 10 مايو 2022
القوات المسلحة الروسية في مدينة بوباسنايا، جمهورية لوغانسك الشعبية 10 مايو 2022
© AFP 2022 / Mohammed Abed فنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار 2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة "الجزيرة"، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. قتلت أبو عاقلة برصاص
الجيش الإسرائيلي في 11 مايو 2022، أثناء تغطيتها لأحداث جنين في الضفة الغربية المحتلة. كانت من بين أبرز الشخصيات في وسائل الإعلام العربية، وأشيد بها على نطاق واسع لشجاعتها واحترافها.
فنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار 2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة "الجزيرة"، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. قتلت أبو عاقلة برصاص
الجيش الإسرائيلي في 11 مايو 2022، أثناء تغطيتها لأحداث جنين في الضفة الغربية المحتلة. كانت من بين أبرز الشخصيات في وسائل الإعلام العربية، وأشيد بها على نطاق واسع لشجاعتها واحترافها.
© AP Photo / Alvaro Barrientos
إحدى المشاركات في حفل ''لاس دونسيلاس'' (عوانس)، تحمل سلة مغطاة بقطعة قماش بيضاء تنقل رغيف خبز على رأسها، خلال "موكب خبز القديس"، حفل تكريم القديس دومينغو دي لا كالزادا (1019-1109) الذي ساعد الفقراء والحجاج، في سانتو دومينغو دي لا كالزادا، شمال إسبانيا 11 مايو 2022. لقد مر عامان منذ آخر إجراء بسبب قيود كوفيد-19.
إحدى المشاركات في حفل ''لاس دونسيلاس'' (عوانس)، تحمل سلة مغطاة بقطعة قماش بيضاء تنقل رغيف خبز على رأسها، خلال "موكب خبز القديس"، حفل تكريم القديس دومينغو دي لا كالزادا (1019-1109) الذي ساعد الفقراء والحجاج، في سانتو دومينغو دي لا كالزادا، شمال إسبانيا 11 مايو 2022. لقد مر عامان منذ آخر إجراء بسبب قيود كوفيد-19.
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara حمالات معلقة على سور مبنى المكتب الرئاسي لسريلانكا، كعلامة احتجاج للمطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في كولومبو في 7 مايو 2022. أعلن رئيس سريلانكا في 6 مايو حالة الطوارئ للمرة الثانية في غضون خمسة أسابيع ، مما أعطى قوات الأمن سلطات واسعة وسط إضراب على مستوى البلاد من قبل المتظاهرين الغاضبين الذين ألقوا باللوم عليه في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
حمالات معلقة على سور مبنى المكتب الرئاسي لسريلانكا، كعلامة احتجاج للمطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في كولومبو في 7 مايو 2022. أعلن رئيس سريلانكا في 6 مايو حالة الطوارئ للمرة الثانية في غضون خمسة أسابيع ، مما أعطى قوات الأمن سلطات واسعة وسط إضراب على مستوى البلاد من قبل المتظاهرين الغاضبين الذين ألقوا باللوم عليه في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
© AFP 2022 / Said Khatib مربيو النحل فلسطينيون يجمعون العسل في المنحل خلال موسم الحصاد السنوي في خان يونس جنوب قطاع غزة، فلسطين، 9 مايو 2022.
مربيو النحل فلسطينيون يجمعون العسل في المنحل خلال موسم الحصاد السنوي في خان يونس جنوب قطاع غزة، فلسطين، 9 مايو 2022.
© AFP 2022 / Anthony Wallace يقف الفنانونفي طابور قبل بدء فعالية ثقافية في مجمع البيت الأزرق، بعد يوم من افتتاحه للجمهور بعد وعد حملته الانتخابية من قبل الرئيس يون سوك يول، في سئول في 11 مايو 2022
يقف الفنانونفي طابور قبل بدء فعالية ثقافية في مجمع البيت الأزرق، بعد يوم من افتتاحه للجمهور بعد وعد حملته الانتخابية من قبل الرئيس يون سوك يول، في سئول في 11 مايو 2022
© AP Photo / Kin Cheung فتاة ترتدي كمامة، تهرب من لعبة غوريلا في حديقة في هونغ كونغ، 9 مايو 2022.
فتاة ترتدي كمامة، تهرب من لعبة غوريلا في حديقة في هونغ كونغ، 9 مايو 2022.
© AP Photo / Amr Nabil مزارع يحمل حزمة قمح في مزرعة في محافظة الشرقية بدلتا النيل، 11 مايو 2022. تحاول مصر زيادة إنتاجها المحلي من القمح حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى إجهاد الإمدادات الدولية من الحبوب. تمثل أوكرانيا وروسيا ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، والتي تعتمد عليها دول في الشرق الأوسط وأفريقيا لإطعام ملايين الأشخاص الذين يعيشون على الخبز المدعوم.
مزارع يحمل حزمة قمح في مزرعة في محافظة الشرقية بدلتا النيل، 11 مايو 2022. تحاول مصر زيادة إنتاجها المحلي من القمح حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى إجهاد الإمدادات الدولية من الحبوب. تمثل أوكرانيا وروسيا ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، والتي تعتمد عليها دول في الشرق الأوسط وأفريقيا لإطعام ملايين الأشخاص الذين يعيشون على الخبز المدعوم.
© AP Photo / Ramon Espinosa رجال الإطفاء يرشون شاحنة صهريجية بالماء لتبريدها أثناء إخراجها من موقع الانفجار المميت الذي دمر فندق ساراتوجا من فئة الخمس نجوم، في هافانا، كوبا، 6 مايو 2022. تسبب انفجار قوي على ما يبدو تسبب تسرب للغاز الطبيعي في مقتل 18 شخصا على الأقل بينهم امرأة حامل وطفل ، وإصابة العشرات الجمعة عندما فجرت الجدران الخارجية للفندق الفاخر في قلب العاصمة الكوبية.
رجال الإطفاء يرشون شاحنة صهريجية بالماء لتبريدها أثناء إخراجها من موقع الانفجار المميت الذي دمر فندق ساراتوجا من فئة الخمس نجوم، في هافانا، كوبا، 6 مايو 2022. تسبب انفجار قوي على ما يبدو تسبب تسرب للغاز الطبيعي في مقتل 18 شخصا على الأقل بينهم امرأة حامل وطفل ، وإصابة العشرات الجمعة عندما فجرت الجدران الخارجية للفندق الفاخر في قلب العاصمة الكوبية.
© AP Photo / Andreea Alexandru يتم فحص قطة من قبل قاضٍ خلال مسابقة "سوفيسكات" الدولية لجمال القطط في بوخارست، رومانيا، 7 مايو 2022.
يتم فحص قطة من قبل قاضٍ خلال مسابقة "سوفيسكات" الدولية لجمال القطط في بوخارست، رومانيا، 7 مايو 2022.
© AFP 2022 / WANG ZHAO أشخاص يمارسون التمارين الرياضية في حديقة في بكين، الصين 8 مايو 2022.
أشخاص يمارسون التمارين الرياضية في حديقة في بكين، الصين 8 مايو 2022.
© AP Photo / Ng Han Guan الزوار ينظرون من شرفة في منطقة مركز تجاري هادئة مع متاجر التجزئة والمطاعم المغلقة التي تقدم الوجبات الجاهزة فقط في بكين، الصين، 10 مايو 2022.
الزوار ينظرون من شرفة في منطقة مركز تجاري هادئة مع متاجر التجزئة والمطاعم المغلقة التي تقدم الوجبات الجاهزة فقط في بكين، الصين، 10 مايو 2022.
© AFP 2022 / Sanjay Kanojia رجل يسير على طول رصيف مصنوع من مكعبات بلاستيكية على مياه نهر يامونا في مدينة الله أباد، الهند في 11 مايو 2022.
رجل يسير على طول رصيف مصنوع من مكعبات بلاستيكية على مياه نهر يامونا في مدينة الله أباد، الهند في 11 مايو 2022.
© AFP 2022 / Manan Vatsyayana نساء يلتقطن الصور في مقهى "3 حوريات البحر"، وهو مكان شهير للتصوير على الإنستغرام في مدينة باتايا، تايلاند 8 مايو 2022.
نساء يلتقطن الصور في مقهى "3 حوريات البحر"، وهو مكان شهير للتصوير على الإنستغرام في مدينة باتايا، تايلاند 8 مايو 2022.