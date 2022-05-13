أحداث الأسبوع في صور

© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara حمالات معلقة على سور مبنى المكتب الرئاسي لسريلانكا، كعلامة احتجاج للمطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في كولومبو في 7 مايو 2022. أعلن رئيس سريلانكا في 6 مايو حالة الطوارئ للمرة الثانية في غضون خمسة أسابيع ، مما أعطى قوات الأمن سلطات واسعة وسط إضراب على مستوى البلاد من قبل المتظاهرين الغاضبين الذين ألقوا باللوم عليه في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.