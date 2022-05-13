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https://arabic.sputniknews.com/20220513/أردوغان-تركيا-تتابع-خطط-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-ولا-ترى-حتى-الآن-أي-إيجابية-في-ذلك--1062181329.html
أردوغان: تركيا تتابع خطط انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو ولا ترى حتى الآن أي إيجابية في ذلك
أردوغان: تركيا تتابع خطط انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو ولا ترى حتى الآن أي إيجابية في ذلك
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا تتابع خطط انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو ولا ترى حتى الآن أي إيجابية في ذلك. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T11:18+0000
2022-05-13T11:32+0000
أخبار تركيا اليوم
الناتو
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وقال الرئيس التركي خلال لقاء مع الصحفيين: "نحن نتابع العملية، لكننا لا نرى أي شيء إيجابي حول هذا الأمر، لأنه قبل ذلك كان هناك خطأ فيما يتعلق باليونان. أنت تعرف سلوك اليونان في التحالف فيما يتعلق بتركيا، نحن لا نريد ارتكاب الخطأ الثاني. الدول الاسكندنافية لديها عادة إظهار "موقف مضياف" للإرهابيين، والسماح لهم بالدخول إلى البرلمان. لذلك، لا يمكننا أن ننظر بإيجابية إلى هذا حتى الآن".بدأت فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما طويل الأمد والانضمام إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأشار رئيس التحالف، ينس ستولتنبرغ، إلى أن التحالف سيكون سعيدا برؤية فنلندا والسويد في صفوفه وإتاحة الفرصة لهما للانضمام بسرعة. وقالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الناتو جوليان سميث إن الناتو يتوقع من هذه الدول أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن العضوية المحتملة في "الأشهر والأسابيع" المقبلة. وأضافت أن الولايات المتحدة ترحب بانضمام هذه الدول إلى الحلف.
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أخبار تركيا اليوم, الناتو

أردوغان: تركيا تتابع خطط انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو ولا ترى حتى الآن أي إيجابية في ذلك

11:18 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 11:32 GMT 13.05.2022)
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تركيا تتابع خطط انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو ولا ترى حتى الآن أي إيجابية في ذلك.
وقال الرئيس التركي خلال لقاء مع الصحفيين: "نحن نتابع العملية، لكننا لا نرى أي شيء إيجابي حول هذا الأمر، لأنه قبل ذلك كان هناك خطأ فيما يتعلق باليونان. أنت تعرف سلوك اليونان في التحالف فيما يتعلق بتركيا، نحن لا نريد ارتكاب الخطأ الثاني. الدول الاسكندنافية لديها عادة إظهار "موقف مضياف" للإرهابيين، والسماح لهم بالدخول إلى البرلمان. لذلك، لا يمكننا أن ننظر بإيجابية إلى هذا حتى الآن".
بدأت فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما طويل الأمد والانضمام إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأشار رئيس التحالف، ينس ستولتنبرغ، إلى أن التحالف سيكون سعيدا برؤية فنلندا والسويد في صفوفه وإتاحة الفرصة لهما للانضمام بسرعة.
وقالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الناتو جوليان سميث إن الناتو يتوقع من هذه الدول أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن العضوية المحتملة في "الأشهر والأسابيع" المقبلة. وأضافت أن الولايات المتحدة ترحب بانضمام هذه الدول إلى الحلف.
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