https://arabic.sputniknews.com/20220513/أردوغان-يلتقي-أمير-قطر-في-إسطنبول-صور-وفيديو-1062191949.html
أردوغان يلتقي أمير قطر في إسطنبول... صور وفيديو
أردوغان يلتقي أمير قطر في إسطنبول... صور وفيديو
أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مدينة إسطنبول. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T14:11+0000
2022-05-13T14:11+0000
2022-05-13T14:15+0000
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
رجب طيب أردوغان
قطر
أخبار تركيا اليوم
العالم العربي
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وذكر بيان من الرئاسة التركية أن أردوغان التقى أمير قطر في قصر "وحد الدين" بإسطنبول.ونشرت الرئاسة التركية صورا وفيديو من استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد غادر إيران، مساء أمس الخميس، متوجها إلى تركيا لبدء زيارة عمل.وجاء في بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، أن أمير البلاد غادر العاصمة الإيرانية طهران بعد ختام زيارة رسمية، "متوجها للجمهورية التركية الشقيقة في زيارة عمل".والتقى الشيخ تميم بن حمد، في وقت سابق اليوم، علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في العاصمة طهران.شهد اللقاء استعراض علاقات الصداقة القائمة بين طهران والدوحة ومناقشة عدة قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.كما أجرى أمير قطر خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بشأن القضايا الدولية والتطورات في المنطقة.
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , رجب طيب أردوغان, قطر, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
أردوغان يلتقي أمير قطر في إسطنبول... صور وفيديو
14:11 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 14:15 GMT 13.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مدينة إسطنبول.
وذكر بيان من الرئاسة التركية أن أردوغان التقى أمير قطر في قصر "وحد الدين" بإسطنبول.
ونشرت الرئاسة التركية صورا وفيديو من استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد غادر إيران، مساء أمس الخميس، متوجها إلى تركيا لبدء زيارة عمل.
وجاء في بيان صادر عن الديوان الأميري القطري
، أن أمير البلاد غادر العاصمة الإيرانية طهران بعد ختام زيارة رسمية، "متوجها للجمهورية التركية الشقيقة في زيارة عمل".
والتقى الشيخ تميم بن حمد، في وقت سابق اليوم، علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في العاصمة طهران.
شهد اللقاء استعراض علاقات الصداقة القائمة بين طهران والدوحة ومناقشة عدة قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
كما أجرى أمير قطر خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بشأن القضايا الدولية والتطورات في المنطقة.