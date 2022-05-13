https://arabic.sputniknews.com/20220513/أسعار-الذهب-في-مصر-تتراجع-25-جنيها-للغرام-1062176879.html
أسعار الذهب في مصر تتراجع... 25 جنيها للغرام
أسعار الذهب في مصر تتراجع... 25 جنيها للغرام
شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، تراجعا كبيرا، حيث فقد سعر الغرام الواحد ما يقارب الـ25 جنيها في التعاملات الصباحية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T09:35+0000
2022-05-13T09:35+0000
2022-05-13T09:35+0000
أسعار الذهب اليوم
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ووفقا لموقع مصراوي، فقد الغرام الواحد 25 جنيها، مقارنة بسعره أمس، والذي كان قد انخفض عما قبله قرابة 10 جنيهات للغرام.وحسب تصريحات لنادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق في غرفة القاهرة التجارية، فإن هذا التراجع يأتي في إطار هبوط مستمر لسعره في مصر متأثرا بانخفاض سعره عالميا.وطبقا للأسعار الجديدة، فإن سعر الغرام عيار 14 وصل إلى 743 جنيها، والغرام عيار 18 أصبح بـ 956 جنيها، والغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولا في البلاد وصل إلى 1115 جنيها.وانخفض سعر المعدن الأصفر عالميا خلال جلسات التداول أمس الخميس، ليصل حتى 1837 دولارا للأوقية، مسجلا تراجعا قدره 0.83%.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/لماذا-اضطراب-سوق-الذهب-في-مصر-أخيرا-وقصة-الصورة-سبب-الأزمة-1061955255.html
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن
أسعار الذهب في مصر تتراجع... 25 جنيها للغرام
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شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، تراجعا كبيرا، حيث فقد سعر الغرام الواحد ما يقارب الـ25 جنيها في التعاملات الصباحية.
ووفقا لموقع مصراوي
، فقد الغرام الواحد 25 جنيها، مقارنة بسعره أمس، والذي كان قد انخفض عما قبله قرابة 10 جنيهات للغرام.
وحسب تصريحات لنادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق
في غرفة القاهرة التجارية، فإن هذا التراجع يأتي في إطار هبوط مستمر لسعره في مصر متأثرا بانخفاض سعره عالميا.
وطبقا للأسعار الجديدة، فإن سعر الغرام عيار 14 وصل إلى 743 جنيها، والغرام عيار 18 أصبح بـ 956 جنيها، والغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولا في البلاد وصل إلى 1115 جنيها.
وفيما وصل الغرام عيار 24 إلى 1274 جنيه، فإن سعر الجنيه الذهب صار 8920 جنيها.
وانخفض سعر المعدن الأصفر عالميا خلال جلسات التداول أمس الخميس، ليصل حتى 1837 دولارا للأوقية، مسجلا تراجعا قدره 0.83%.