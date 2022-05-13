https://arabic.sputniknews.com/20220513/أسعار-النفط-تقفز-نحو-4-وسط-تفاؤل-بشأن-الطلب-1062204459.html

أسعار النفط تقفز نحو 4% وسط تفاؤل بشأن الطلب

أسعار النفط تقفز نحو 4% وسط تفاؤل بشأن الطلب

قفزت أسعار النفط الخام بنحو 4% بنهاية تداولات اليوم الجمعة، لكنها أظهرت تغيرات أسبوعية طفيفة ومتباينة بعد حساب الخسائر الحادة في بداية الأسبوع. 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T22:21+0000

2022-05-13T22:21+0000

2022-05-13T22:21+0000

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104514/49/1045144984_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_3a315fa888809bc8e1a8d6b1d42d3520.jpg

نيويورك- سبوتنيك. وأغلق خام "برنت" المتداول في لندن، المعيار العالمي للخام، عند 111.55 دولار للبرميل، مرتفعا 4.10 دولار أو 3.8% خلال اليوم. لكن على مدار الأسبوع، انخفضت بنسبة 0.7%.انتعش خام "برنت" وسط تقارير تفيد بأن الصين قد تبدأ في التخفيف قريبا لقيود الإغلاق الوبائي في شنغهاي، التي شهدت نشاطا اقتصاديا محدودا على مدار الأسابيع السبعة الماضية بسبب قيود الحركة الصارمة التي فرضتها السلطات.مع ذلك، حد من المكاسب في خام "برنت" التأخير المستمر من جانب الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن فرض حظر على النفط الروسي، خاصة بعد رفض المجر ، التي تخشى أن تجد نفسها في أزمة طاقة دون إمدادات من موسكو.وأغلق خام غرب تكساس الوسيط المتداول في نيويورك، هو معيار الخام الأمريكي، عند 110.49 دولار، بزيادة 4.36 دولار أو 4.1%. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع بنسبة 0.7%.ارتفع خام غرب تكساس الوسيط وسط أزمة واضحة في قدرة تكرير النفط في الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع، مع وصول الديزل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 6 دولارات للغالون وكذلك البنزين عند أعلى مستوياته فوق 4.50 دولار.

https://arabic.sputniknews.com/20220513/وزير-الطاقة-السعودي-تكاليف-الوقود-غير-المسبوقة-سببها-أزمة-التكرير-1062202823.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, أسعار النفط اليوم