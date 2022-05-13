https://arabic.sputniknews.com/20220513/أفغانستان-ترغب-في-شراء-مصادر-الطاقة-الروسية-وتوسيع-التعاون-مع-موسكو-1062169176.html
أفغانستان ترغب في شراء مصادر الطاقة الروسية وتوسيع التعاون مع موسكو
أفغانستان ترغب في شراء مصادر الطاقة الروسية وتوسيع التعاون مع موسكو
قال القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو، جمال ناصر غروال، اليوم الجمعة، إن كابول تخطط لزيارة وفد حكومي أفغاني إلى روسيا، ويتم تحديد المواعيد. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T06:33+0000
2022-05-13T06:33+0000
2022-05-13T06:33+0000
روسيا
العالم
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وقال غروال في لقاء مع "سبوتنيك": "نعم، نخطط لزيارة وفد من حكومتنا. نريد ذلك حقًا ونأمل أن تتم في المستقبل".وأضاف أن أفغانستان تعتزم توسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا، مشيرا إلى رغبة بلاده في شراء مصادر الطاقة الروسية وتوقيع عدد من الاتفاقيات.وأضاف القائم بالأعمال الأفغاني: "نعتزم التوصل إلى اتفاقيات بين أفغانستان وروسيا، وتوقيع اتفاقيات محددة".وأشار غروال إلى أن أفغانستان لا تعتزم طلب قروض أو الاستدانة من روسيا، قائلا: "إذا تحدثنا عن سياسة الحكومة الجديدة في هذا المجال، فنحن لا نعتزم طلب قروض أو الاستدانة من أحد. نحن نرغب في تطوير الاستثمار في البلاد، كي تعمل الشركات هنا، ومن بينها الشركات الروسية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
أفغانستان ترغب في شراء مصادر الطاقة الروسية وتوسيع التعاون مع موسكو
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قال القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو، جمال ناصر غروال، اليوم الجمعة، إن كابول تخطط لزيارة وفد حكومي أفغاني إلى روسيا، ويتم تحديد المواعيد.
وقال غروال في لقاء مع "سبوتنيك": "نعم، نخطط لزيارة وفد من حكومتنا. نريد ذلك حقًا ونأمل أن تتم في المستقبل".
وأضاف أن أفغانستان تعتزم توسيع التعاون
الاقتصادي مع روسيا، مشيرا إلى رغبة بلاده في شراء مصادر الطاقة الروسية وتوقيع عدد من الاتفاقيات.
وتابع غروال، قائلا: "هناك مفاوضات في مجال الأعمال. نحن نعتزم ونرغب بشدة في تطوير التعاون الاقتصادي مع روسيا من أجل تحقيق تقدم في العلاقات. بالنسبة للمجالات المحددة، فنحن مهتمون بشراء الوقود والغاز، وهذا هو ما تحتاجه البلاد في المقام الأول".
وأضاف القائم بالأعمال الأفغاني: "نعتزم التوصل إلى اتفاقيات بين أفغانستان وروسيا، وتوقيع اتفاقيات محددة".
وأشار غروال إلى أن أفغانستان لا تعتزم طلب قروض أو الاستدانة من روسيا، قائلا: "إذا تحدثنا عن سياسة الحكومة الجديدة في هذا المجال، فنحن لا نعتزم طلب قروض أو الاستدانة من أحد. نحن نرغب في تطوير الاستثمار في البلاد، كي تعمل الشركات هنا، ومن بينها الشركات الروسية".