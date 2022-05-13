https://arabic.sputniknews.com/20220513/أمريكا-تبحث-تزويد-سويسرا-بطائرات-إف-35-ومنصات-باتريوت-1062198615.html
أمريكا تبحث تزويد سويسرا بطائرات "إف 35" ومنصات "باتريوت"
أمريكا تبحث تزويد سويسرا بطائرات "إف 35" ومنصات "باتريوت"
ناقشت نائبة وزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس مع وزيرة الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد، بيع طائرات من طراز "إف 35 إيه" وأنظمة صواريخ "باتريوت" إلى برن. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T16:44+0000
2022-05-13T16:44+0000
2022-05-13T16:44+0000
رصد عسكري
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون اليوم الجمعة في بيان: "التقت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس اليوم، بالمستشارة الفيدرالية فيولا أمهيرد، رئيسة وزارة الدفاع الفيدرالية والحماية المدنية والرياضة لمناقشة المشهد الأمني المتغير في أوروبا".وأضاف أن هيكس أكدت دعم الولايات المتحدة القوي لبيع 36 طائرة من طراز "إف 35 إيه" و5 أنظمة صواريخ "باتريوت" إلى سويسرا.كما ناقشت المسؤولتان الجهود المبذولة لتعميق التعاون بين البلدين في مجال الأمن السيبراني، وتبادلا وجهات النظر حول سبل معالجة تغير المناخ من أجل تعزيز الأمن القومي، بحسب البيان.في يونيو/ حزيران 2021، اختارت سويسرا شركة "لوكهيد مارتن" لتزويدها بـ36 طائرة من طراز "إف 35" في صفقة قيمتها 5.5 مليار دولار.فيما تبلغ قيمة الصفقة مع مقاول الدفاع الأمريكي "رايثون" لشراء 5 أنظمة صواريخ "باتريوت" أرض-جو 2.1 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/فيديو-مفصل-لسقوط-مقاتلة-إف-35-على-حاملة-طائرات-أمريكية-1058100025.html
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رصد عسكري
أمريكا تبحث تزويد سويسرا بطائرات "إف 35" ومنصات "باتريوت"
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ناقشت نائبة وزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس مع وزيرة الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد، بيع طائرات من طراز "إف 35 إيه" وأنظمة صواريخ "باتريوت" إلى برن.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون اليوم الجمعة في بيان: "التقت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس اليوم، بالمستشارة الفيدرالية فيولا أمهيرد، رئيسة وزارة الدفاع الفيدرالية والحماية المدنية والرياضة لمناقشة المشهد الأمني المتغير في أوروبا".
وأضاف أن هيكس أكدت دعم الولايات المتحدة القوي لبيع 36 طائرة من طراز "إف 35 إيه" و5 أنظمة صواريخ "باتريوت" إلى سويسرا
.
كما ناقشت المسؤولتان الجهود المبذولة لتعميق التعاون بين البلدين في مجال الأمن السيبراني، وتبادلا وجهات النظر حول سبل معالجة تغير المناخ من أجل تعزيز الأمن القومي، بحسب البيان.
في يونيو/ حزيران 2021، اختارت سويسرا شركة "لوكهيد مارتن" لتزويدها بـ36 طائرة من طراز "إف 35
" في صفقة قيمتها 5.5 مليار دولار.
فيما تبلغ قيمة الصفقة مع مقاول الدفاع الأمريكي "رايثون" لشراء 5 أنظمة صواريخ "باتريوت" أرض-جو 2.1 مليار دولار.