https://arabic.sputniknews.com/20220513/أمريكا-تخصص-140-مليون-دولار-لدعم-الأعمال-التجارية-في-العراق-1062176389.html
أمريكا تخصص 140 مليون دولار لدعم التجارة في القطاع الخاص بالعراق
أمريكا تخصص 140 مليون دولار لدعم التجارة في القطاع الخاص بالعراق
اعلنت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، اليوم الجمعة، أن بلادها خصصت قرابة 140 مليون دولار لدعم التجارة في القطاع الخاص بالعراق. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T09:13+0000
2022-05-13T09:13+0000
2022-05-13T09:26+0000
العراق
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وذكرت السفارة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خصصت 140 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي في العراق، ولا سيما الأعمال التجارية ورجال الأعمال العراقيين، بحسب ما نقل موقع shafaq.وأضافت: "لقد ألهمنا رواد الأعمال، الذين تغلب الكثير منهم على العوائق لبناء أعمال جديدة، وتوظيف زملائهم العراقيين، والمساهمة في مستقبل مزدهر وآمن ومستقر للعراق".يذكر أن السفارة تعرضت في بداية العام لهجوم الصاروخي.وقال مصدر أمني : "تعرضت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف بصاروخين".وأضاف المصدر لوكالة"سبوتنيك"، وفقا للمعلومات الأولية، تصدت منظومة الدفاع الصاروخية للهجوم.
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق
أمريكا تخصص 140 مليون دولار لدعم التجارة في القطاع الخاص بالعراق
09:13 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 09:26 GMT 13.05.2022) تابعنا عبر
اعلنت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، اليوم الجمعة، أن بلادها خصصت قرابة 140 مليون دولار لدعم التجارة في القطاع الخاص بالعراق.
وذكرت السفارة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خصصت 140 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي في العراق، ولا سيما الأعمال التجارية ورجال الأعمال العراقيين، بحسب ما نقل
موقع shafaq.
وأضافت: "لقد ألهمنا رواد الأعمال، الذين تغلب الكثير منهم على العوائق لبناء أعمال جديدة، وتوظيف زملائهم العراقيين، والمساهمة في مستقبل مزدهر وآمن ومستقر للعراق".
يذكر أن السفارة تعرضت في بداية العام لهجوم الصاروخي
.
وقال مصدر أمني
: "تعرضت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف بصاروخين".
وأضاف المصدر لوكالة"سبوتنيك"، وفقا للمعلومات الأولية، تصدت منظومة الدفاع الصاروخية للهجوم.