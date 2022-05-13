عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220513/أمريكا-تخصص-140-مليون-دولار-لدعم-الأعمال-التجارية-في-العراق-1062176389.html
أمريكا تخصص 140 مليون دولار لدعم التجارة في القطاع الخاص بالعراق
أمريكا تخصص 140 مليون دولار لدعم التجارة في القطاع الخاص بالعراق
اعلنت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، اليوم الجمعة، أن بلادها خصصت قرابة 140 مليون دولار لدعم التجارة في القطاع الخاص بالعراق. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T09:13+0000
2022-05-13T09:26+0000
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104453/13/1044531322_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_7956f6e1e1402b90270fb2a5e538dfcf.jpg
وذكرت السفارة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خصصت 140 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي في العراق، ولا سيما الأعمال التجارية ورجال الأعمال العراقيين، بحسب ما نقل موقع shafaq.وأضافت: "لقد ألهمنا رواد الأعمال، الذين تغلب الكثير منهم على العوائق لبناء أعمال جديدة، وتوظيف زملائهم العراقيين، والمساهمة في مستقبل مزدهر وآمن ومستقر للعراق".يذكر أن السفارة تعرضت في بداية العام لهجوم الصاروخي.وقال مصدر أمني : "تعرضت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف بصاروخين".وأضاف المصدر لوكالة"سبوتنيك"، وفقا للمعلومات الأولية، تصدت منظومة الدفاع الصاروخية للهجوم.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104453/13/1044531322_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_c8c25ba2299ec21d31903740989a45a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق

أمريكا تخصص 140 مليون دولار لدعم التجارة في القطاع الخاص بالعراق

09:13 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 09:26 GMT 13.05.2022)
© AP Photo / Sgt. Kyle Talbotأحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق
أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Sgt. Kyle Talbot
تابعنا عبرTelegram
اعلنت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، اليوم الجمعة، أن بلادها خصصت قرابة 140 مليون دولار لدعم التجارة في القطاع الخاص بالعراق.
وذكرت السفارة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خصصت 140 مليون دولار لدعم النمو الاقتصادي في العراق، ولا سيما الأعمال التجارية ورجال الأعمال العراقيين، بحسب ما نقل موقع shafaq.
وأضافت: "لقد ألهمنا رواد الأعمال، الذين تغلب الكثير منهم على العوائق لبناء أعمال جديدة، وتوظيف زملائهم العراقيين، والمساهمة في مستقبل مزدهر وآمن ومستقر للعراق".
يذكر أن السفارة تعرضت في بداية العام لهجوم الصاروخي.
وقال مصدر أمني : "تعرضت السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لقصف بصاروخين".
وأضاف المصدر لوكالة"سبوتنيك"، وفقا للمعلومات الأولية، تصدت منظومة الدفاع الصاروخية للهجوم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала